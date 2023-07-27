Para üstü derdi bitiyor! İstanbul'da minibüsler elektronik bilet sistemine geçiyor - Son Dakika
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Para üstü derdi bitiyor! İstanbul'da minibüsler elektronik bilet sistemine geçiyor

27.07.2023 18:08

Bugün gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararı kabul edildi. Toplu taşımada devrim niteliğindeki karar ile minibüslerde para üstü kavramı tarih olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplu ulaşım zammı teklifinin görüşüldüğü toplantıda uzlaşma çıkmadığı için ulaşım zammı ağustos ayına ertelendi. Toplantıda minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararı ise kabul edildi.

YEDİEMİN OTOPARKLARINA VE ARAÇ ÇEKME ÜCRETLERİNE ZAM

Toplantıda, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğünün yediemin otoparklarına çekilerek muhafaza altına alınan araçların günlük otopark ve çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi teklifi değerlendirildi. Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 50 ila 67 zam yapılmasına karar verildi.

YENİ TARİFE

Bu kapsamda, araç çekme ücretinin 400'den 630 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücretinin 400'den 630 liraya, ilave kilometre ücretinin ise 15'ten 25 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Teklif kapsamında yediemin otopark günlük ücret tarifesinin ise motosikletler için 20'den 30 liraya, otomobillerde 40'dan 60 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 50'den 80 liraya, kamyon ve otobüsler için 75'ten 120 liraya, iş makineleri için ise 100'den 150 liraya yükseltilmesine karar verildi.

MİNİBÜSLERDE ELEKTRONİK BİLET DÖNEMİ

UKOME toplantısında minibüslerin elektronik bilet sistemine dahil edilmesi kararı ise kabul edildi. İBB'nin 3 bin yeni taksinin ihdas edilmesi teklifi de reddedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Mc : ee asgari ücrete o kadar gelmedi.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Çok iyi olmuş. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İstanbul'da toplu taşımaya zam ağustos ayına ertelendi İstanbul'da toplu taşımaya zam ağustos ayına ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Tragger, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Para üstü derdi bitiyor! İstanbul'da minibüsler elektronik bilet sistemine geçiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para üstü derdi bitiyor! İstanbul'da minibüsler elektronik bilet sistemine geçiyor - Son Dakika
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