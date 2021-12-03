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"İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü" girişimcileri desteklenmeye devam ediyor - Son Dakika

"İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü" girişimcileri desteklenmeye devam ediyor

03.12.2021 12:45
"İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü" girişimcileri desteklenmeye devam ediyor

Toplumsal sorunlara iş yapma biçimlerini de değiştirerek çözüm arayan sosyal girişimcileri desteklemeyi amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, beşinci yılını kutluyor.

Toplumsal sorunlara iş yapma biçimlerini de değiştirerek çözüm arayan sosyal girişimcileri desteklemeyi amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı, beşinci yılını kutluyor.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın beşinci yılında ödül kazananlar belli oldu.

Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur'un vefatının ardından, onun anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla hayata geçirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı 5'inci yılına girdi.

Bu yıl "Değer kat hayata, iyi bak dünyana" mottosuyla gerçekleştirilen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın kazananları, 2 Aralık Perşembe akşamı The Seed'te düzenlenen törende açıklandı. 4 kategoride toplam 317 başvurunun değerlendirildiği sürecin sonunda; Erken Aşama kategorisinde "Nivogo", İleri Aşama kategorisinde "Erişilebilir Her Şey", İş Birliği kategorisinde "Fazla Gıda & Gıda Kurtarma Derneği" ödül almaya hak kazandı. 18-25 yaş arası değişim öncüsü gençleri de ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk kez verilen Seçici Kurul Özel Ödülü ise Gençlik kategorisinde "Kadınların Elinden" adlı girişime verildi.

"Sosyal girişimci ekosistemimizi daha da büyütmek istiyoruz"

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, ödül töreninden önce düzenlediği basın toplantısında, bu yıl beşincisini gerçekleştirdikleri İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı'nın etki alanının her yıl katlanarak büyüdüğünü belirterek, "İlk yılından bugüne başvuru sayısı tam 3 katına çıkan program, bugün Türkiye sosyal girişimcilik ekosisteminin en önemli taşıyıcı güçlerinden biri konumunda. Bugün kendisine verilenlerle yetinmeyerek daha iyi bir dünyada yaşamak isteyen, geleceği şekillendirmeye soyunan çoğu da genç olan bu insanlara ilham vermek, yürüdükleri yolda ellerinden tutup cesaretlendirmek, toplumda görünür olmalarını sağlamak için bir maratona çıktık. Henüz ilk yüz metreleri koşuyoruz, ama gördüğümüz büyük ilgi bize cesaret veriyor. Ödül programımızı geliştirmek ve daha fazla sosyal girişimciye erişebilmek istiyoruz." dedi.

Okyay, iklim değişikliği ve diğer küresel sorunlardan en çok etkilenenler arasında yer alan gençlerin aksiyona geçtiklerine dikkati çekerek, bu yıl ödül programına gelen 317 başvurunun 178'inin Gençlik kategorisi altında değerlendirildiğini sözlerine ekledi. Okyay, "Onlar için hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri zemini hazırlamak, hepimizin boynunun borcu." diye konuştu.

"2022'de Dünyaya İyi Bakanlar Akademisi geliyor"

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile ekosisteme sürdürülebilir destek sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Okyay, bu amaçla Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve Boğaziçi Üniversitesi İş İnsanları Derneği (BRM) ile yaptıkları iş birliğini ilk kez şu sözlerle açıkladı:

"Kale Grubu, BÜYEM ve BRM iş birliğiyle 'Dünyaya İyi Bakanlar Akademisi' adını verdiğimiz sosyal girişimcilik eğitim programını, 65. yılımızı da kutlayacağımız 2022 yılında başlatacak ve Anadolu'nun her yerindeki üniversite çağındaki gençleri sosyal girişimcilik dünyasıyla tanıştıracağız. Bu yıl aldığımız başvuruların yarısı İstanbul'dan gelirken; Adana'dan Çanakkale'ye, Eskişehir'den Şanlıurfa'ya kadar geniş bir yelpazeyi kucaklamış olmamız da hem mutluluk verici hem de Anadolu'daki girişim ruhunu göstermesi açısından değerli. Dünyaya İyi Bakanlar Akademisi sayesinde her yıl 150 yeni potansiyel adayın sahaya çıkmasını sağlamak, en büyük beklentimiz. Anadolu'daki sosyal girişim potansiyelini Türkiye'nin gündemine taşımakta kararlıyız."

Erken Aşama, İleri Aşama ve İş birliği kategorilerinde birinci olan ve Seçici Kurul Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan sosyal girişimcilere 50 bin liralık para ödülü takdim edildi. Ayrıca Türkiye'nin ilk çağdaş seramik sanatçısı Füreya Koral'ın öğrencilerinden seramik sanatçısı M. Tüzüm Kızılcan'ın imzasını taşıyan seramik tohum heykeli hediye edildi.

Kazanan projeler şu şekilde:

Erken Aşama Kategorisi: Nivogo

Arnas Akbaş ve Ali Cem Yücebağ tarafından Şubat 2021'de kurulan Nivogo, moda endüstrisinin bir sebepten (müşteri iadesi, defolu ürün, üretim hatası, teşhir vb.) satıştan çekerek atıklaştırdığı ürünleri, onlar adına yenileyerek, tekrar satılabilir hale getiren ve bu ürünlerin satışını kendi satış kanallarında veya marka ortaklarının uygun gördüğü yerlerde gerçekleştiren bir sosyal girişim. Yarattığı atıksız moda sistemi sayesinde her yıl imha edilen veya depolarda çürütülen milyonlarca ürünü tekrar ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Nivogo, henüz çok yeni bir girişim olmasına rağmen, bugün aylık 60.000'e yakın ürünü süreçlerinden geçirerek atık olmaktan kurtarıyor.

İleri Aşama Kategorisi: Erişilebilir Her Şey

Kurucu ortakları arasında Hale Yıldız, Seben Ayşe Dayı, Serim Berke Yarar'nın yer aldığı Erişilebilir Her Şey, 2019 yılından bu yana engellenen bireylerin topluma eşit katılımını desteklemek için kurumlara erişilebilirlik danışmanlığı sunuyor ve kurumların hem fiziksel hem de iletişimsel olarak daha kapsayıcı olmalarını destekliyor. Erişilebilirliği 360 derece ele alan ve engellenen bireylerin doğrudan katılımının sağlayan katılımcı bir süreç ile istihdamdan kültür sanata kadar farklı alanlarda danışmanlık süreçleri ilerletiliyor. Kurumların yanı sıra toplumsal algıda da bir değişim yaratma hedefiyle sosyal medya hesapları engellilik hakkında bir bilgi ve farkındalık kanalı olarak kullanılıyor.

İş Birliği Kategorisi: Fazla Gıda & Gıda Kurtarma Derneği

Olcay Silahlı tarafından kurulan Fazla Gıda, partnerlerinin gıda atığı kaynaklı karbon salımını yüzde 50 oranında azaltmayı amaçlayan teknoloji tabanlı bir sosyal girişim. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), MIT Solve, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi küresel kurumlar tarafından da desteklenen Fazla Gıda, bugüne kadar 19.000 ton gıdayı kurtarırken 63.000 ton karbon salımı ve 72.000.000.000 litre su kaybının önüne geçti. 2017'den bu yana Gıda Kurtarma Derneği ile hükümet, özel sektör ve kamu nezdinde yürüttüğü farklı ajanda ve projelerle; gıda bağışına yönelik vergi indirimin artması, ayda 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine düzenli bağışın gerçekleştirilmesine öncülük ederek, sürdürülebilir gıda sistemlerinin yaratılmasına katkı sağladı.

Seçici Kurul Özel Ödülü: Kadınların Elinden

2018 yılında Sabancı Üniversitesi öğrencileri Mustafa Alp Dumrul, Hande Dumrul ve Muzaffer Alperen Önal tarafından kurulan Kadınların Elinden, Anadolu'daki kadın üreticilerin doğal ve organik ürünlerini büyük pazarlarla buluşturan bir sosyal girişim. Bugüne kadar 400'e yakın kadın üreticinin sesi olarak, Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin en büyük platformu haline geldi. Sadece kadın kooperatifleriyle çalışan Kadınların Elinden, aktif olarak Türkiye'nin her yerine birçok fiziksel ve online platformdan hizmet veriyor. Girişimin amacı, sürekli destekledikleri kadın üretici ortaklarıyla çıktıkları bu yolda, doğal gıda denilince akla gelen ilk marka olmak.

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü girişimcileri desteklenmeye devam ediyor
İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü girişimcileri desteklenmeye devam ediyor

İbrahim Bodur, Girişimcilik, Seramik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü' girişimcileri desteklenmeye devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü" girişimcileri desteklenmeye devam ediyor - Son Dakika
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