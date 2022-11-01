İGDAŞ bankalarla anlaştı! İstanbullular doğalgaz faturalarına taksit yapabilecek

İstanbul'da havaların soğumasıyla birlikte artmaya başlayan doğalgaz faturalarını vatandaşların daha kolay ödeyebilmesi için İGDAŞ bankalarla anlaşma yoluna gitti. İGDAŞ, 15 bankayla anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında İstanbullular doğalgaz faturalarını kredi kartına vade farksız taksitle ödeyebilecek. Vade sayısı her bankayla yapılan anlaşmaya göre farklılık gösterecek.

5 AYA KADAR TAKSİT İMKANI

Kredi kartına taksit kampanyası 1 Ekim 2022-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayacak. Taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında olacak. Halk Bankası'nda faturalar 5 taksitle ödenebilecek. Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit imkanı tanıyacak.

İSTANBULLULARA FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ

Ayrıca İGDAŞ ve Vakıf Katılım arasında yapılan anlaşmayla İstanbullulara faizsiz finansman desteği sağlanacak. Finansman desteğinden yararlananlar vade farksız ve masrafsız olarak 12 taksitle geri ödemeleri yapabilecek.

İGDAŞ GENEL MÜDÜRÜ AYRINTILARI PAYLAŞTI

Kampanyanın detaylarını paylaşan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, "İstanbul halkının hayatını kolaylaştırıp konforunu artırmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Yaklaşan kış öncesi abonelerimiz için faturalarını ödeme kolaylığı konusunda birçok çalışma yürüttük. Bunlardan bir yenisini 1 Kasım itibariyle hayata geçiriyoruz. Vakıf Katılım ile yaptığımız anlaşma kapsamında bankada İGDAŞ aboneleri için bir limit tahsis edildi. İGDAŞ abonesi olan ve fatura borcu bulunmayan evsel abonelerimiz, vade farksız ve masrafsız olarak bu finansman desteğinden faydalanabilecekler. Abonelerimiz banka tarafından tahsis edilecek limitleri kapsamında, kampanya dönemindeki faturaları için bu fırsattan faydalanabilecekler. Limitleri kapsamında ödenen faturalarını, masrafsız ve vade farksız olarak 12 aya kadar istedikleri taksit sayısına bölüp taksit tarihlerinde geri ödeyebilecekler" ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 MART 2023

Öte yandan tüketici finansman desteğinden yararlanmak isteyenler 1 Kasım'dan itibaren Vakıf Katılım şubelerine başvuru yapabilecek. Kampanya 31 Mart 2023'e kadar devam edecek.