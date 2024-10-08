IJS İstanbul Mücevher Fuarı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

IJS İstanbul Mücevher Fuarı Başarıyla Tamamlandı

134 ülkeden 20.831 alıcıyla IJS İstanbul Jewelry Show, sektör için önemli bir ticaret platformu oldu.

08.10.2024 15:48
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Uluslararası mücevher endüstrisinin en önemli buluşmaları arasında yer alan ve 134 ülkeden alıcıları ağırlayan IJS Istanbul Jewelry Show sona erdi.

IJS'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük 5 mücevher fuarından olan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IJS Istanbul Jewelry Show'a Türkiye ile birlikte 14 farklı ülkeden toplam 1000 marka ve firma katıldı.

Firmaların en yeni koleksiyonlarını vitrine çıkardığı fuar, sektörel ticarete büyük katkı sağladı. Yurt dışı alıcıların oranı yüzde 34'ü bulurken, en çok ziyaret İran, Mısır, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Rusya, Hindistan, Azerbaycan, Özbekistan, ABD, Romanya, Almanya, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerden gerçekleşti.

Bu yıl 56'ncısı düzenlenen IJS Istanbul Jewelry Show'a 4 gün boyunca 134 ülkeden 20 bin 831 alıcı geldi. Fuarda, altın takılardan pırlantalara, elmaslardan zümrüde, gümüşlere ve inciden vitrin dekorasyon ve makine ekipmanlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarda, mücevher makina, ekipman ve teknolojilerinin yer aldığı IJS Tech bölümünde kuyumculuğa dair tüm makine, alet, ekipman, kalıp, kasa ve güvenlik gereçleri, yazılım, montür takı parçaları, vitrin aksesuarları ve paketleme ürünleri bir arada sergilendi.

Istanbul Jewelry Show'un ekim fuarı boyunca, mücevhercilere ilham olacak etkinlikler de düzenlendi. Mücevher İhracatçıları Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilen ve kuyumculuk alanında sanata ve sanatçılara değerli katkılar sunan "Art for Jewellery: Inspiration Hub" ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Designer Club özel bölümünde ise mücevherin ustaları en yeni koleksiyonlarıyla maharetlerini sergiledi.

Mücevher dünyasına yılda iki kez İstanbul'da ev sahipliği yapan fuarın 2025 buluşması 16-19 Nisan'da düzenlenecek.

"Fuar, önemli bir ticaret ve işbirliği platformu haline geldi"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan IJS Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, eksiksiz ve sorunsuz bir fuar daha gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çevre ülkelerde yaşanan politik sorunlara ve küresel ölçekli ekonomik yavaşlamaya rağmen, katılımcı firmalarımız ve dünyanın dört bir tarafından gelen sektör profesyonelleri için önemli bir ticaret ve işbirliği platformu yarattığımıza inanıyorum. Fuarımızda 14 ülkeden 1000 katılımcı marka ve firma stant açtı. 2025'in ilk buluşması olan nisan fuarı için hazırlıklara ara vermeden başladık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi IJS İstanbul Mücevher Fuarı Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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