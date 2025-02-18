İkinci El Araç Fiyatları Düşüş Trendinde - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İkinci El Araç Fiyatları Düşüş Trendinde

İkinci El Araç Fiyatları Düşüş Trendinde

arabam.com'un verilerine göre, ocak ayında ikinci el araç fiyatları enflasyondan arındırılarak düştü.

18.02.2025 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

arabam.com, ocak ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un ocak ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı aylık fiyat endeksi analizine göre, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar, 2024 genelindeki düşüş trendini sürdürdü.

Geçen ay ilan fiyatlarının ortalama seviyesi 695 bin 831 lira olurken, arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen olarak sıralandı. Model bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri, sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

Araç ilan sayısı oranları; 500 bin liraya kadar yüzde 38,3, 500 bin 1 lira ile 800 bin lira aralığında yüzde 26,8, 800 bin 1 lira ile 1 milyon lira aralığında yüzde 11,6, 1 milyon lira ve üzerinde ise yüzde 23,3 olarak belirlendi.

Ocak ayında, 5 yaşa kadar araçlar, ilanların yüzde 25'ini oluşturdu. 6-9 yaş aralığındaki araçların ilan oranı yüzde 16,4, 10-15 yaş aralığındakilerin yüzde 28,1, 16-20 yaş aralığındakilerin 13,8, 20 yaş ve üzerindekilerin ise yüzde 16,7 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, ocakta arabam.com'daki araç ilanlarının enflasyondan arındırılmış fiyatının, aralığa kıyasla yüzde 4,9 düşüş gösterdiğini belirtti.

Oğuzhan, "2024 yılı genelinde gözlemlediğimiz fiyat gerilemesi, yılın ilk ayında da sürüyor. Aralık ayına kıyasla bu gerilemenin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Alım gücü, finansman koşulları ve piyasa dinamikleri, fiyatlar üzerindeki belirleyici faktörler olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de ikinci el araç piyasasında fiyat hareketlerinin, ekonomik göstergeler doğrultusunda şekillenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Volkswagen, Otomobil, Renault, Ekonomi, Finans, Fiat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İkinci El Araç Fiyatları Düşüş Trendinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: İkinci El Araç Fiyatları Düşüş Trendinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.