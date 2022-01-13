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İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu - Son Dakika

İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu

13.01.2022 15:22

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listelerinin ilk sırasında yer aldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, 2021'de 1 milyon 652 bin 710 adetlik satış gerçekleşti. Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı da yüzde 18 seviyesinde belirlendi.

VOLKSWAGEN 2. EL ONLİNE OTO PAZARININ LİDERİ OLDU

2021 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası 237 bin 182 satışla Volkswagen (VW) oldu. Renault, 209 bin 491 adetle ikinci ve Ford 164 bin 553 adetle üçüncü oldu. Bunları 160 bin 353 adetle Fiat, 93 bin 360 adetle Opel, 85 bin 510 adetle BMW, 85 bin 334 adetle Mercedes-Benz, 82 bin 214 adetle Hyundai, 77 bin 339 adetle Peugeot ve 58 bin 973 adetle Toyota izledi. 398 bin 401 adetlik satış ise diğer markalardan geldi.

PASSAT, CLİO VE MEGANE ZİRVESİNİN ÜÇLÜSÜ OLDU

2.el online binek otomobil pazarında 2021 yılı toplamında 1 milyon 351 bin 240 adet satış gerçekleşti. Geçen yıl ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 67 bin 59 adetle listenin ilk sırasında yer aldı. Ardından 58 bin 400 adetle Renault Clio, 52 bin 3 adetle Renault Megane, 49 bin 654 adetle Ford Focus, 42 bin 344 adetle Opel Astra, 37 bin 284 adetle Toyota Corolla, 37 bin 251 adetle Fiat Egea, 36 bin 196 adetle Renault Fluence, 33 bin 630 adetle VW Golf ve 33 bin 149 adetle VW Polo sıralandı.

TİCARİDE DOBLO TERCİHİ DEVAM ETTİ

2.el online hafif ticari araç pazarında yıl toplamında 301 bin 470 adet satış gerçekleşti. Hafif ticari araçlar kategorisinde, Fiat Doblo 36 bin 809 adetle yılın en çok tercih edilen modeli oldu. Ford Transit/Tourneo Courier 32 bin 115 adetle ikinci ve Fiat Fiorino 31 bin 220 satışla listenin üçüncü sırasında konumlandı. Bu markaları 23 bin 350 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 20 bin 917 adetle VW Caddy, 16 bin 818 adetle VW Transporter, 13 bin 583 adetle Ford Transit, 13 bin 140 adetle Renault Kangoo, 11 bin 1 adetle Peugeot Partner ve 9 bin 51 adetle Citroen Berlingo takip etti.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında " Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM'lerin kurumsal 2.el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç" gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.

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Renault, Türkiye, Tragger, Ford, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu - Son Dakika
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