ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, BM İklim Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'na (COP26) katıldı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, COP26'da "İklim Değişikliğine Sektörel Yaklaşımlar" başlıklı oturumda başkentin sivil toplumunu temsilen konuşma yaptı.

Tüm dünyayı "Gölbaşı Sevgi Çiçeği" üzerinden gönüllülük ve sevgi esası üzerine bir ittifak kurmaya davet eden Yılmaz, "Tüm insanlığı sevgi odaklı bir dünyanın sağlayacağı nimetleri kardeşçe paylaşmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

"Tehlikenin boyutunun farkındayız"

Yılmaz, başkentte 2 milyon çalışanıyla yaklaşık 400 bin işletmenin bulunduğunun, 13 organize sanayi bölgesi ve 10 teknoloji geliştirme bölgesiyle, ulusal üretimin yaklaşık yüzde 10'unun gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"100 yıl önce kurulan ve temsilcisi olduğum Ankara Ticaret Odası, 160 bin üyesi ve 1,5 milyon iş gücüyle karbon salınımıyla mücadelede etkin bir rol üstlenme kararlılığındadır. Şehrimizde hava sıcaklığının yakın gelecekte 4,5 dereceye kadar artabileceğine dair araştırmalar var. Tehlikenin boyutunun farkındayız."

Dünyada risk oluşturan karbon emisyonunun sorumlularının gelişmiş ülkeler olduğunu belirten Yılmaz, gelişmiş ülkeleri iklim değişikliğinin önlenmesinde gelişmekte olan ülkelere karşı hakça ve adaletli sorumluluk almaya davet etti.

Dünyada kuraklık, aşırı yağış, yeterli gıdaya erişememe ve diğer doğal felaketlerin etkisiyle yerinden olan yaklaşık 7 milyon insanın varlığına dikkati çeken Yılmaz, bu felakete engel olmak için köklü bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Yılmaz, " Türkiye'nin ilk 'İklim Meclisi'ni kuran, katılımcısı olduğumuz COP26 ile aynı amaca hizmet ettiğimizi söylemekten gurur duyan bir çevre dostu olarak, tüm insanlığı sevgi odaklı bir dünyanın sağlayacağı nimetleri kardeşçe paylaşmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.