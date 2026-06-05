İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler - Son Dakika
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İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya\'ya 200 ton ürün gönderecekler
05.06.2026 14:43
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 10 bin 832 ağaçla kurulan 164 dönümlük AR-GE bahçesinde, geçen yıl yaşanan don felaketinin ardından bu sezon 200 tonluk rekor kiraz rekoltesi bekleniyor. Kadınlara ve üniversite öğrencilerine istihdam kapısı olan dev yatırımdan toplanan kirazlar Japonya'ya ihraç edilirken; sıfır atık modeliyle kurutulan kiraz sapı ve çekirdekleri ise Hollanda pazarına gönderiliyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın kasabasında, "Burada kiraz yetişir mi?" sorusuyla başlayan AR-GE çalışması dev bir üretim tesisine dönüştü. 5 yıl önce 164 dönümlük alanda kurulan ve bünyesinde 10 bin 832 kiraz ağacı barındıran bahçede, geçen yıl yaşanan zirai don felaketinin ardından bu yıl rekolte patlaması bekleniyor. Hava şartlarının elverişli gitmesiyle üreticinin yüzünü güldüren bahçede üretilen kirazlar, Japonya başta olmak üzere dünya pazarına ihraç ediliyor.

500 FİDANLA BAŞLADI, 10 BİNİ AŞTI

Yatırımın arka planını anlatan üretici Arslan Özcan, bölgede kiraz yetiştiriciliğinin zorluğu üzerinden yola çıktıklarını belirtti. Kiraz dikimi için bin rakımın üzeri gerektiğini ve Bahadın’ın bin 90 rakımıyla en ideal, aynı zamanda en zorlu noktalardan biri olduğunu ifade eden Özcan, üretim serüvenini şu sözlerle özetledi: "Beş yıl önce bir AR-GE düşünüldü ve araştırmalarımız üzerine kirazın en zor yetişeceği bu noktayı belirledik. İlk etapta 500 fidanla başladık, bir sene sonra bu sayıyı 10 bin 800'e çıkarttık. Şu an Bahadın kasabasının Gümüşkavak Mahallesi'nde 164 dönüm arazi içerisinde 10 bin 832 fidanımızla üretime devam ediyoruz."

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

"GEÇEN YIL DON VURDU, BU YIL HEDEF 200 TON"

Daha önceki dönemlerde 57 ton ürün alarak iç pazara sunduklarını dile getiren Özcan, geçtiğimiz yıl 11 Nisan'da yaşanan ve tüm Türkiye'yi etkileyen zirai don nedeniyle hiç ürün alamadıklarını hatırlattı. Bu yılki hedeflerinin normalde 300 ton olduğunu ancak yoğun yağışlar sebebiyle bir miktar kayıp yaşadıklarını belirten Özcan, yeni sezon beklentisini paylaştı: "Sıcak pazar oluşturabilmek ve 20 Haziran ile 10 Ağustos tarihleri arasında uzun süreli hasat yapabilmek için Sweet Art, Regina, Cordia, Ziraat 900 ve North Thunder olmak üzere 5 farklı cinsle çalışıyoruz. Regina cinsinde yağmurlardan dolayı 40-50 tonluk bir sorun yaşasak da bu sene genel olarak 200 ton kiraz hedefliyoruz. Hasada kadar bir aksilik olmazsa bu hedefimize ulaşacağız."

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

KADINLARA VE ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM KAPISI

Yatırımın ticari başarısının yanı sıra bölge halkına, özellikle de kadınlara ve üniversite öğrencilerine büyük bir ekonomik katkı sağladığı vurgulandı. Hasat döneminin yaklaşık 1,5-2 ay sürdüğünü belirten Arslan Özcan, "Hasat zamanı günlük 150-160 kişiyle çalışıyoruz. Amacımız kadınların kimseye muhtaç olmadan ekonomik özgürlüklerini kazanması ve öğrencilere destek olmak. Burada üretilen kirazları Japonya'ya ihraç ederken, iç pazarda da güçlü şekilde değerlendiriyoruz" dedi.

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

SAPI DA HOLLANDA'YA GİDİYOR 

Bahçede üretilen kirazların hiçbir parçası ziyan edilmiyor. Sürdürülebilir üretim modeliyle dikkat çeken tesiste, kirazın sapından çekirdeğine kadar her detayı ekonomiye kazandırılıyor. Bahadın Kadıneli Derneği iş birliğiyle yürütülen projeye değinen Özcan, "Buradan çıkan kirazları derneğimiz aracılığıyla kurutarak Hollanda'ya gönderiyoruz. Kirazın çiğidini (çekirdeğini), sapını ve kendisini, yani her şeyini değerlendiriyoruz" diyerek üretimin çok yönlü ihracat boyutuna dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Hollanda, Japonya, Ekonomi, Sorgun, Yozgat, Kiraz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler - Son Dakika

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