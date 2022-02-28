İlk kez tarafsızlığını bozdu! İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı - Son Dakika
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İlk kez tarafsızlığını bozdu! İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı

28.02.2022 22:13
İlk kez tarafsızlığını bozdu! İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı

İsviçre Federal Konseyi (İsviçre Federal Hükümeti), Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı. Böylece İsviçre 1815'ten bu yana sahip olduğu tarafsızlık statüsünü ilk kez değiştirmiş oldu

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre de Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katıldı.

PUTİN'İN MAL VARLIĞI DONDURULACAK

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, 7 üyeli Konsey'in bugün Rusya'ya karşı alınacak yaptırımlara ilişkin düzenlediği olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cassis, "Federal Konsey, Başkan Vladimir Putin ve birkaç bakanının mal varlıklarını dondurmaya karar verdi." dedi.

Yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini vurgulayan Cassis, "İsviçre, bu kişilerin sorumlu olduğu uluslararası kamu hukukunun ciddi ihlallerine tepki gösteriyor." ifadesini kullandı.

UKRAYNA'YA TEMEL İHTİYAÇ MADDELERİ GÖNDERİLECEK

Cassis, İsviçre'nin Ukrayna halkıyla dayanışmasını yineleyerek, Polonya'ya kaçan Ukraynalılar için temel ihtiyaç maddeleri göndereceklerini söyledi.

Federal Konsey'in aldığı karar doğrultusunda, İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulayacak.

Bu kapsamda Avrupa ülkelerinin Rusya'ya hava sahası kapatmalarına paralel olarak, İsviçre de kendi hava sahasını Rusya'ya bugünden itibaren kapattı.

İnsani, tıbbi veya diplomatik amaçlı uçuşlar ise devam edecek.

İsviçre'nin yaptırım kararı aldığı Rus siyasetçilerin arasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da bulunuyor.

VİZELER ASKIYA ALINDI

Konsey, Rus vatandaşları için vizeyi kolaylaştıran 2009 anlaşmasını da kısmen askıya almaya karar verdi. Diplomatik pasaport hamillerinin ülkeye vizesiz girişlerine izin verilmeye devam edilecek.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada ise "Federal Konsey, bu kararlarını verirken İsviçre'nin tarafsızlığını ve barış politikasını dikkate aldı." ifadesi kullanıldı.

İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu ülkeyi "en güçlü şekilde" kınadığını duyurmuştu.

AB MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Avrupa Birliği (AB), İsviçre'nin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı yaptırımları uygulama kararını memnuniyetle karşıladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsviçre'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Borrell, İsviçre'nin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı AB ekonomik yaptırımlarını kabul etmesini ve yaptırım listesindekilerin varlıklarını dondurmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

207 YIL SONRA TARAFSIZLIĞINI BOZDU

İsviçre, Rusya'ya yaptırım uygulayarak 1815'ten bu yana sahip olduğu tarafsızlık statüsünü ilk kez değiştirmiş oldu. 1815'te yapılan Paris Senedi ile İsviçre'nin daimi tarafsızlığı birçok ülke tarafından kabul edilmişti.

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AB, İsviçre'nin Rusya'ya yaptırım kararından memnun AB, İsviçre'nin Rusya'ya yaptırım kararından memnun AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İsviçre, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İlk kez tarafsızlığını bozdu! İsviçre'den Rusya'ya yaptırım kararı - Son Dakika


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