İmalat Sanayine 100 Milyar Liralık Destek
27.02.2026 14:02
Bakan Kacır, imalat sanayine 100 milyar liralık yeni finansman programını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık yeni bir finansman programı duyurduklarını belirterek, "Program kapsamında KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli ulaşabilecek." dedi.

Bakan Kacır, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Denizli Model Fabrika Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, insanlık tarihinin üretim ve ticaretin kodlarının baştan yazıldığı büyük bir kırılmaya şahitlik ettiğini belirtti.

Dijital devrimle verimliliği artıran yeni paradigmaların oluştuğuna dikkati çeken Kacır, üretimi teknolojiyle buluşturan ülkelerin küresel rekabette öne geçeceğini vurguladı.

Milli kapasiteyi güçlendiren adımlar attıklarını hatırlatan Kacır, Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya ve tekstil gibi birçok alanda ise Avrupa'da birinci sırada olduğunu aktardı.

Türkiye'nin 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ihracatının geçen sene 273 milyar doları aştığını anımsatan Kacır, ulaşılan bu seviyenin daha büyük atılımların başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Dijital dönüşümde yeni teşvikler

Yüksek katma değerli üretim altyapısını bir üst lige taşıyacak dijital dönüşüm atılımlarını hayata geçirdiklerini belirten Kacır, Dijital Dönüşüm Programı ile firmalara stratejik teşvikler sunduklarını bildirdi.

Bu kapsamda 226 milyon liraya kadar nakit destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi sağladıklarını kaydeden Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından sağlanan 300 milyon avro kaynağı da KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirdiklerini açıkladı.

Model fabrikaların işletme kültüründeki önemine değinen Kacır, "öğren-dönüş" hizmeti alan işletmelerin herhangi bir yeni makine yatırımı yapmadan verimlilikte yüzde 76'ya varan artış, üretim miktarında ise yüzde 140'a ulaşan yükseliş sağladıklarını vurguladı.

Denizli'de 24 milyon lira yatırımla kurulan merkezin kentin üretim gücünü artıracağını kaydeden Kacır, "Model fabrikamız bünyesinde faaliyet gösterecek Güney Ege Yeşil Dönüşüm ve Verimlilik Test Merkezi de enerji verimliliği ölçümleri ve temiz üretim uygulamalarında sanayicilerimize rehberlik edecek. Güney Ege Kalkınma Ajansımızın 15,5 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen merkezin kurulumunu bu yıl tamamlayacağız." diye konuştu.

Denizli'ye yönelik desteklerin süreceğini ifade eden Kacır, şehirde son 23 yılda 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduklarını, toplam OSB büyüklüğünü de 442 hektardan bin 274 hektara çıkardıklarını hatırlattı.

"İmalat sanayine 100 milyar liralık finansman"

İmalat sanayine yönelik yeni bir finansman programı hakkında bilgi veren Kacır, şunları kaydetti:

"Tüm imalat sanayi firmalarımızın yararlanması için bankalarımızla birlikte 100 milyar lira büyüklüğünde finansman programı oluşturduk. Program kapsamında KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli ulaşabilecek. Finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek. Emek yoğun dört sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Böylelikle yıllık finansman maliyeti yüzde 23'e kadar düşmüş olacak. İşletmelerimiz 2 Mart'tan itibaren başvurabilecek."

Kacır, Denizli'de Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında teknik tekstil ve otomasyon gibi alanlarda yeni yatırımları kente kazandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Bakan Kacır ve protokol üyeleri, model fabrikanın açılışını yaptı.

Törene, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Ivana Zivkovic, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Finans, Son Dakika

