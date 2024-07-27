İnegöl Mobilyası Dünya Pazarında Önemli Yere Sahip - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl Mobilyası Dünya Pazarında Önemli Yere Sahip

Bursa'nın İnegöl ilçesi, dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerini ağırlayarak İnegöl mobilyasının ihracatını artırıyor. Hindistan, Kenya ve Etiyopya'dan gelen alım heyetleriyle yapılan görüşmeler sonucu İnegöl mobilyasının bu ülkelere satışıyla ilgili çok sayıda sözleşme yapıldı. İnegöl mobilyası artık marka haline gelmiş ve dünya genelinde talep görmektedir.

27.07.2024 11:03
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Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesi, dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerini ağırlıyor.

Tasarım ve kalitesiyle ilgi gören İnegöl mobilyası, yıllık 1 milyar dolar civarındaki ihracatıyla ülkeye önemli döviz girdisi sağlıyor.

İhracatını her yıl artıran İnegöl mobilyası için dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri, üreticilerle ikili görüşmeler yaparak yeni işbirliklerine imza atıyor.

Son olarak Hindistan, Kenya ve Etiyopya'dan gelen alım heyetleriyle yapılan görüşmeler sonucu İnegöl mobilyasının bu ülkelere satışıyla ilgili çok sayıda sözleşme yapıldı.

Alım heyetlerini İnegöl'e getiren firmanın sahibi Ahmet Galip Meriç, AA muhabirine, İnegöl mobilyası artık dünya pazarında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Meriç, İnegöl mobilyası için her kıtadan alım heyetlerinin geldiğini belirterek, "İlk organizasyonumuzu mart ayında Özbekistan ile yaptık. Mayıs ayında Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan heyetleri, bugün de Kenya Etiyopya ve Hindistan heyetleri geldi. İkili görüşmeler ve mağaza ziyaretleri gerçekleştirildi." diye konuştu.

İnegöl mobilyasını anlatmak için 16 yıldır dünyayı gezdiğini dile getiren Meriç, "Bugüne kadar hep biz gittik. Dedik ki 'bundan sonra siz gelin, biz sizi ağırlayalım. Burada firmalarımızla tanışın, ihracat yapalım.' Çünkü sayın Cumhurbaşkanı'mız da ihracat konusuna önem veriyor. Heyetleri getiriyoruz, ikili görüşmeler yapıyorlar, sözleşmeler yapıyorlar. Kaparolarını veriyorlar. Ticaret daha sonra başlıyor. Tabii biz bundan çok mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.

Meriç, Kenya, Etiyopya ve Hindistan heyetlerinin 5 gün boyunca İnegöl'de fabrika ve mağaza ziyaretleri gerçekleştirdiğini, birçok anlaşma imzalandığını kaydetti.

İnegöl mobilyasının artık marka olduğunu vurgulayan Meriç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından gelen bütün heyetler önce İnegöl'e gelir, mobilya konusunda. İnegöl'ü gezer. Alırsa geri döner ama almazsa yani artık başka şeyleri değerlendirebilir. Daha önce Kenya, Hindistan ve Etiyopya'ya ürün göndermiştik, şimdi kendileri geliyor. Bir ay sonra Togo, Gana, Kenya ve Somali, iki ay sonra da Nijer, Nijerya, Senegal ve Moritanya'dan alım heyetleri gelecek. Afrika, Orta Amerika, Asya, Rusya yani İnegöl mobilyası her yerde. Biz de burada yeni pazarlar bulmak için, yeni müşterilere ulaşmak için kendilerini buraya davet ediyoruz."

"Hindistan'da da üretim olmasına rağmen İnegöl mobilyasını tercih ediyoruz"

Hindistan'dan gelen Saurabh Tamboli de İnegöl mobilyasının tasarımını çok beğendiklerini söyledi.

İnegöl'e 10 yıl önce de geldiğini anımsatan Tamboli, "Şu ana kadar 3 sözleşme imzaladık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Mumbai'de 1200 metrekarelik mağazam var. Türk mobilyasını Hindistanlılar çok beğeniyor. Hindistan'da da üretim olmasına rağmen İnegöl mobilyasını tercih ediyoruz." dedi.

Kenya'dan gelen David Kariuk de İnegöl mobilyasını Kenya'da daha önce duyduğunu ancak buraya ilk kez geldiğini belirterek, "Ürünlerinin kaliteli olduğunu biliyoruz. O yüzden İnegöl'e geldik. Buradan alışveriş yapmak istiyoruz. Tasarım, kalite ve işçilik hoşumuza gidiyor. İnegöl'deki mobilyaları beğeniyorum. Kenya turizm açısından gelişiyor. Turizm geliştikçe ziyaretçiler daha işçilikli ve kaliteli mobilyalar görmek istiyor. O yüzden İnegöl mobilyasını Kenya'ya götürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Etiyopyalı Kente Temesgen de İnegöl'deki üreticilerin kendilerini çok iyi ağırladığını dile getirerek, "İnegöl mobilyasını çok beğeniyoruz. Çok fazla seçenek var. İnegöl'e ilk kez geliyorum. Çok güzel anlaşmalarla buradan ayrılacağız. Burasının insanlarını, mobilyasını, yemeğini her şeyini beğendim. Ticareti devam ettirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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