İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek - Son Dakika
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BBC

İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek

14.03.2022 18:12

İngiltere'den Ukraynalı vatandaşlar için yeni hamle geldi. İngiliz hükümeti, Ukraynalı mültecilere evlerini açanlara aylık 350 sterlin (yaklaşık 7 bin TL) verecek. Birçok kişi Afrikalı ve Asyalı mülteciler için böyle bir şey yapılmamasına tepki gösterdi.

Savaştan kaçan Ukraynalılara yönelik katı bir vize programı uygulamak ve az sayıda mülteci kabul etmekle eleştirilen İngiltere hükümeti bu hafta "Ukrayna için Evler" (Homes for Ukraine) adlı bir vize programı başlatıyor. Programla evlerini ücretsiz olarak Ukraynalılara açacak kişilere en az altı süreyle ayda 350 sterlin (yaklaşık 450 dolar) "teşekkür" ödemesi yapılacak. Yerel belediyelere de her mülteci için en az 10 bin 500 sterlin kaynak aktarılacak.

2,7 MİLYON UKRAYNALI ÜLKESİNİ TERK ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Rusya'nın işgali nedeniyle başta Polonya olmak üzere komşu ülkelere sığınan Ukraynalıların sayısı 2 milyon 700 bine ulaştı. Mevcut vize kuralları uyarınca İngiltere'de sadece akrabası ya da sponsoru (işveren) olanlara vize veriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre İngiltere şimdiye kadar 4 bin kadar Ukraynalıya vize verdi.

İngiltere'de Ukraynalı mültecilere evlerini açanlara ayda 350 sterlin verilecek

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid yeni programla on binlerce Ukraynalının İngiltere'ye gelmesini umduklarını söyledi. Javid, BBC'ye açıklamasında bu yolla gelecek Ukraynalıların sayısına bir tavan getirmeyeceklerini belirtti. Evlerinde Ukraynalı mülteci ağırlamak isteyenlerin başvurularını yapabileceği internet sitesi bugün açılacak. Bu yolla İngiltere'ye gelenlere 3 yıl ülkede çalışma izni verilecek. Bu kişiler sosyal yardımlardan da faydalanabilecek.

Sajid Javid, "Bunu yaptığımız için çok mutluyum. Çünkü ülke olarak savaş ve krizlerden kaçanlara kucak açma konusunda gurur verici bir sicilimiz var" dedi.

Ancak İngiltere'nin Ukraynalı mültecilere yönelik politikası iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı milletvekillleri dahil birçok kesim tarafından eleştirildi.

İngiltere'de Ukraynalı mültecilere evlerini açanlara ayda 350 sterlin verilecek

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI: UTANÇ VERİCİ

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere'nin Ukrayna'daki savaştan kaçanlara yardım konusundaki tavrının "utanç verici" olduğunu söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, İçişleri Bakanlığı'nın mülteci krizine tepkisinin "çok yavaş, çok dar ve çok çok kötü" olduğunu söylemişti.

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey de "beceriksizliği, kayıtsızlığı ve acımasızlığı" nedeniyle İçişleri Bakanı Priti Patel'in görevden alınması gerektiğini savunmuştu.

"AFRİKALI VE ASYALI MÜLTECİLER İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPILMADI"

İngiltere'nin yeni programı da daha yürürlüğe girmeden "ırkçılık" eleştirilerine hedef oldu. Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda İngiltere'nin daha önce başka ülkelerden gelenler için böyle bir program uygulamadığına dikkat çekildi.

İnsan hakları aktivisti Dr. Shola Mos-Shogbamimu, Twitter mesajında "Hükümet Ukraynalı mültecilere evlerini açacaklara 350 sterlin ödeyecek. Daha önce Afrika, Asya ve Orta Doğu'daki savaşlar ve zulümden kaçanlar için böyle bir şey önerilmedi. Bunun yerine mültecilerin tekneleri geri çevrildi, gelenler geri gönderildi. Mültecilere yönelik bu tutarsızlığın nedeni Ukraynalıların beyaz ve Avrupalı" olması dedi.

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'den yeni hamle! Ukraynalı mültecilere kapılarını açana ayda 350 sterlin verecek - Son Dakika
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