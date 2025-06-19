İran Gerilimi Ekonomiyi Tehdit Ediyor

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti lokalinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya; Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, yönetim kurulu üyeleri, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan ve gazeteciler katıldı. Toplantıda konuşan Mustafa Fidan, İsrail ve İran arasındaki gerilimin bölge ekonomisine olumsuz yansıyacağını ifade ederek, "İran yanı başımızdadır. Bir savaş olduğu zaman bizi etkiler. Neden etkiler? Çinkonun birçoğu İran'dan karşılanıyor. Hakkari'den İran'a işlenmesi için gönderiliyor. Irak'a baktığımızda, ihracatımızın yüzde 60'ı Kuzey Irak bölgesine gidiyor. Suriye ile ihracatımız var gözüküyor. Üzerine barış süreci olması da güzel bir şey. Türkiye'nin atağa kalkması ile güzel günler göreceğiz diye ümit ediyoruz. Baktığınızda dış güçlerin buna tahammülü yok. Hem sanayi anlamında hem de savunma sanayisi konusunda Türkiye'de çok dehşet şeyler yapılıyor. Bununla ilgili İran'ın bize sıkıntısı olur mu; olur. İran'da sıkıntı olursa, bu bize yansır. Çünkü İran yanı başımızda ve Allah göstermesin bir savaş olursa, daha önce Suriye'de gördük ve yaşadık, milyonlarca insan Türkiye'ye geldi. O kardeşlerimizi almak zorunda kaldık. İran'da da aynı sıkıntı olur" dedi.