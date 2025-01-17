İş Dünyası Dergisi 2023'ün İlk Lansmanını İDO ile Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

İş Dünyası Dergisi 2023'ün İlk Lansmanını İDO ile Gerçekleştirdi

İş Dünyası Dergisi 2023\'ün İlk Lansmanını İDO ile Gerçekleştirdi

Türkiye'de İş Dünyası dergisi, yılın ilk lansmanını İstanbul Deniz Otobüsleri'nin ev sahipliğinde düzenledi. Toplantıda güzellik ve İDO'nun uluslararası seferleri ele alındı. Katılımcılar, daha yaşanabilir bir dünya için projelerini paylaştı.

17.01.2025 12:36  Güncelleme: 12:44
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Türkiye'de İş Dünyası dergisi yılın ilk lansmanını İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Derginin kapak konusu olan güzelliğin ele alındığı toplantıda "Güzel bir dünya için neler yapılıyor?" sorusuna odaklanılırken, İDO'nun gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ilişkin de bilgiler verildi.

Türkiye'de İş Dünyası dergisi yılın ilk lansmanını gerçekleştirdi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürü Murat Orhan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Türkiye'de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın moderatörlüğünü üstlendiği toplantıya farklı sektörlerden birçok yönetici katıldı. Daha güzel ve yaşanabilir bir dünya için neler yaptıklarını ve nasıl projeler geliştirdiklerini anlatan katılımcılar, toplantı sonrasında düzenlenen networking etkinliği dahilinde tanışma ve farklı sektörlerden ilham alarak yeni iş birliği modelleri geliştirme imkanına sahip oldular.

"Güzellik konusunu işledik"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye'de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, "Yeni yılın ilk sayısında güzellik konusunu ayrıntılı bir şekilde işledik. Güzellik sayısını sadece kozmetik olarak algılamayın. Ulaşımın güzelliklerini de detaylıca masaya yatırdık. Umarım 2025 yılı bizler için daha güzel bir yıl olur. Bir önceki sayımızda da İDO ile çok güzel bir röportaj gerçekleştirmiştik. Murat Bey dergimiz için çok değerli bilgiler paylaştı. Bu lansmanımızın iki konusu var: Birincisi İDO, ikincisi dünyanın güzelleşmesi Biz, İDO'yu bir özel sektör kuruluşu olarak değil, bir bayrak taşıyıcısı olarak görüyoruz. Bu anlamda sizleri İDO'ya davet ettik ve lansmanımızı burada gerçekleştirmek istedik" diye konuştu.

" Marmara Denizi'nin ötesine geçtik"

Celal Toprak'ın ardından konuşma yapan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, İDO'nun kuruluş hikayesini ve faaliyetlerini anlattı. Faaliyetlerini artırarak uluslararası seferlere de başladıklarının bilgisini veren Orhan, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "1987'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan şirketimiz, başlangıçtan itibaren İstanbul trafiğini rahatlatmak amacıyla deniz yoluyla yolcu ve araç taşımacılığı faaliyetlerine başladı. 2011 yılına kadar önemli bir büyüme kaydettik ve ülkemizin önemli bir değeri ve deniz ulaşımının öncüsü olan şirketimizin 30 yıllık kullanım hakkı, 861 milyon dolarlık bir bedelle özel sektöre devredildi. Her ne kadar özel sektör bünyesinde faaliyetlerimizi büyüterek devam etsek de topluma konforlu, hızlı ve emniyetli bir yolculuk sunma misyonumuz hiç değişmedi. Karayolu yatırımlarının rekabeti artırmasına ve ülkemizin her sektörünü etkileyen ekonomik zorluklar, kontrol dışı gelişen dış faktörlere rağmen şirketimizin güçlenen misyonu ile büyüme hedefleri ve yenilikçi yaklaşımı artarak devam ediyor. Bu bağlamda, ülkemizi Marmara Denizi sularının dışında da temsil etmeye başladık. İlk adımlarımızı 2022 yılında Hatay'dan Kıbrıs'a olan seferler ile atmış olduk. 2024 yılı itibarıyla da Ege Bölgesinde Kuşadası, Seferihisar, Bodrum Turgutreis gibi limanlardan Samos, Leros, Kalimnos, Patmos gibi adalara tatil turizmini desteklemek amacıyla uluslararası alanda da ülkemizi deniz taşımacılığında temsil etmeye başladık. Filomuzda yer alan 45 geminin 8 tanesi 2025 yılında Marmara Denizi'nin dışında deniz ulaşım faaliyetlerine devam edecek. Bu sayede, büyük filo yapısı, farklı segmentlere hitap eden geniş ürün yelpazesi ve 37 yıllık deneyim ve sektörel bilgi birikimimiz ile deniz taşımacılığında ülkemizi saran 3 farklı denizde sürdürülebilir deniz taşımacılığı faaliyetlerimi ile önemli bir oyuncu haline geldik." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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