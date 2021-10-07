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İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı - Son Dakika

İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı

07.10.2021 09:33
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı

Türkiye İş Kurumu, 130 bine yakın acil eleman için ilana çıktı. Hızlı bir şekilde uygun personel alımı için çalışmalarını sürdüren İŞKUR'un açık iş ilanları bölümünde, imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama gibi alanlar başı çekiyor.

İŞKUR, 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı. 9 aylık dönemde pandemi koşullarına karşın 988 bin istihdam yaratarak rekora imza atan İŞKUR sayesinde çok sayıda kişi özel sektöre yerleştirilirken, açık işler listesinde makine mühendisinden bilgisayarlı makine kullanıcısına bekçiden banka müşteri temsilcisine kadar hem beyaz hem de mavi yakalılar için fırsat imkanı bulunuyor.

EN YÜKSEK PERSONEL ALIMI VE ELEMAN SAYISI ARTIŞI SAĞLIKTA

Gelecek yıl 1 milyon 170 bin istihdam yaratılması hedeflenirken yeni iş kapıları açmak için gelecek yıl da 20 koldan prim teşviki, destek ve indirimi uygulanacak. İstihdamı hem artırmak hem de korumak için "Artı istihdam, istihdama dönüş prim desteği, 5 puanlık prim indirimi, engelli istihdam teşviki, ilave 6 puanlık prim indirimi, genç girişimci teşviki, sosyal hizmetlerden yararlanan çocukların istihdamı" başta olmak üzere yirmiye yakın başlıkta destek sağlanıyor.

Bu yıl teşvikli yatırımlara istihdam desteği kapsamında, işçi başına aylık olarak en az altıncı bölgede 1234 lira, diğer bölgelerde de 733 lira teşvik uygulanıyor. Son bir yılda istihdamda en yüksek artış sağlık hizmetleri, bina inşaatı, konaklama, perakende ticaret, giyim eşyaları imalatında yaşandı.

İMALAT, TOPTAN BAŞI ÇEKİYOR

İŞKUR aktif işgücü hizmetleri, mesleki eğitim kursları, işbaşı, girişimcilik eğitim programları binlerce gence, kadına iş kapısı açarken, işverenin de nitelikli eleman bulmasını sağlıyor.

BUGÜN İTİBARIYLA 130 BİN AÇIK İŞ İLANI BULUNUYOR

İş Kanunu'na göre çalıştıracak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. İşçi alım ilanları kurumun internet sayfasının açık iş ilanları bölümünde yayımlanıyor. Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunuyor. Açık işte, imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.

İŞTE ALIM YAPILACAK ALANLAR

Kurum'un açık iş listesinde, "Acil tıp teknisyeni, ahşap boyama elemanı, akaryakıt satış elemanı, aşçı, kaynakçı, ayakkabı imalatçısı, beden işçisi, bekçi, bilgisayar donanım, teknoloji teknikeri, bilgisayar kurulum bakım elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, elemanı, gıda mühendisi ve teknikeri, tekstilde kalite kontrolcü, konfeksiyon işçisi, makine mühendisi, lojistik eleman, makineci (dikiş), mekanik bakım onarımcısı, bankada müşteri temsilcisi, ön muhasebeci" gibi meslekler yer alıyor.

ÇALIŞAN SAYISI 1.9 MİLYON ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre pandemi döneminde zorunlu sigortalı çalışan sayısı 1.9 milyon kişi arttı. Pandemi döneminde çalışmaya başlayan her on kişiden sekizi sigortalı olarak çalıştı. Bu dönemde 3.8 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Mart 2020'de 20.2 milyon olan SGK kayıtlarındaki zorunlu sigortalı kişi sayısı geçen yıl Ekim itibariyle artış göstermeye başladı.

Bu yıl Temmuz itibariyle geçen yılın Mart ayına göre bu artış 1.9 milyon oldu, geçen yılın Temmuz ayına göre de 1.7 milyon arttı.

İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı

İstihdam, Pandemi, İnşaat, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı - Son Dakika Ekonomi


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