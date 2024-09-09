İSO İhracat İklimi Endeksi Ağustosta 51,3 - Son Dakika
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Ekonomi

İSO İhracat İklimi Endeksi Ağustosta 51,3

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,3 olarak kaydedildi. İmalat sektörünün ana ihracat pazarlarında genel olarak pozitif bir seyir izlenirken, Almanya'da daralma yaşandığı belirtildi.

09.09.2024 11:17
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi ağustosta 51,3 oldu.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Ağustos 2024 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerlerin ise bozulmaya işaret ettiği ihracat iklimi endeksi, ağustosta 51,3 oldu.

İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, 2024'ün 7 ayında olduğu gibi ağustosta da 50 eşik değerinin üzerinde gerçekleşti. Temmuzda 50,8 olan endeks, ağustosta 51,3'e yükselerek üçüncü çeyrek ortası itibarıyla ihracat ikliminde belirginleşen güçlenmeye işaret etti.

Ağustosta Türk imalatçılarının ana ihracat pazarlarının çoğunluğunda ekonomik aktivite artış gösterdi. En büyük pazar konumundaki Almanya'da ise genel eğilimin aksine üst üste üçüncü ay daralma yaşandı. Bu daralma, belirgin düzeyde ve marttan bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

ABD, talepteki iyileşmenin ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü. Üretim, ağustosta güçlü şekilde artarken temmuza göre de ivme kazandı. Birleşik Krallık'ta ise ekonomik aktivitenin büyüme temposu güçlenerek son dört ayın en yüksek düzeyine çıktı.

Türk imalat sanayi ihracat pazarının toplam yüzde 9'unu oluşturan Fransa ve İtalya'da üretim yeniden büyümeye geçti. Özellikle Fransa'da üretimin son 15 aydır ilk kez artması ve bu artışın Mart 2023'ten bu yana en yüksek hızda gerçekleşmesi dikkati çekti. Avro Bölgesi'nin bir diğer büyük ekonomisi İspanya'da da ekonomik aktivite güçlü artış eğilimini korudu.

En güçlü üretim artışı Hindistan'da kaydedildi

Orta ve Doğu Avrupa'da üçüncü çeyrek ortası itibarıyla zayıf görünüm devam etti. Romanya, Polonya, Çekya ve Avusturya'da imalat sanayi üretimi daralma sergiledi. Aynı dönemde Rusya ise ekonomik aktivitede üst üste ikinci ay ılımlı artış kaydetti. Orta Doğu'nun önemli bir kısmında genel olarak destekleyici talep koşulları devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da petrol dışı ekonomik aktivite ağustosta da hızlı artış kaydetti.

Katar, büyümeyi sürdürürken Mısır'da son 3 yıldır ilk kez iyileşme gözlendi. Buna karşılık Lübnan'da ise üretim daralmaya devam etti. Ağustosta PMI anketi kapsamında takip edilen tüm ülke ve bölgeler içinde en güçlü üretim artışı Hindistan'da kaydedildi. Diğer uçta ise üretimde son 20 ayın en hızlı düşüşünü kaydeden Myanmar yer aldı.

Açıklamada, İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Ağustos ayı, Türk imalatçılarının önemli ihracat pazarları açısından genel olarak pozitif geçti. Bu eğilimin en önemli istisnası olarak Almanya'nın daralma bölgesinde kalmaya devam etmesi, Orta ve Doğu Avrupa'da zayıflıkta da rol oynadı. İhracatçı firmalar, ABD ve Birleşik Krallık gibi büyük ihracat pazarlarında güçlenen büyüme eğiliminin yanı sıra Fransa ve İtalya'da yeniden başlayan olumlu seyrin devam etmesi beklentisinde olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İSO İhracat İklimi Endeksi Ağustosta 51,3 - Son Dakika

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