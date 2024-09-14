Isparta Belediye Başkanı İş Adamlarıyla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Isparta Belediye Başkanı İş Adamlarıyla Toplantı Yaptı

Isparta Belediye Başkanı İş Adamlarıyla Toplantı Yaptı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamlarıyla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinledi. Başkan Başdeğirmen, sanayi yatırımlarının Isparta'nın değerini artırdığını belirtti ve OSB ile ilgili çeşitli konulara değindi.

14.09.2024 21:53  Güncelleme: 21:58
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamları ile bir araya geldi. İş adamlarının talep ve önerilerini dinleyen Başkan Başdeğirmen, sanayi bölgesinin şehrin değerini artırdığını ifade etti.

Isparta için OSB'deki fabrikaların önemine işaret eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgede üretilen, satılan her ürünün çok değerli olduğunu belirtirerek, OSB'de daha önce de toplantılar düzenlendiklerini hatırlatarak, bu toplantıların çok faydalı olduğunu vurguladı. Düzenledikleri toplantılarla Isparta'nın daha da gelişmesi ve güzelleşmesi için çalıştıklarını, karşılıklı istişarelerde bulunduklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, "Daha önceki toplantılarımızda bazı ihtiyaçlar oldu. Buranın altyapısıyla alakalı çalışmalar yaptık" dedi.

Geçen hafta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımlarıyla üç tesisin açılışının gerçekleştirildiğini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bunlar bizi son derece mutlu ediyor" derken, toplantıda iş adamlarının istek ve önerilerini dinledi. İş adamlarının OSB ile şehir merkezi arasındaki mesafeyi daha da kısaltacak olan Koçtepe köyü bölgesinden geçen yolun iyileştirilmesi talebini değerlendiren Başkan Başdeğirmen, bahsedilen yolda daha önce 1 km'lik bir yolda asfalt çalışması yaptıklarını dile getirdi. Şehir merkezine ulaşımı yaklaşık 10 km kısaltması beklenen yolla ilgili Başdeğirmen, yolun iyileştirilmesi, genişletilmesi noktasında ilgili daire müdürlerine gerekli incelemeleri yapmaları talimatını verdi.

Bir iş adamı, belediyenin güneş enerjisi santralleri kurduğunu ve bunun mutluluk verici olduğunu dile getirerek, kendilerinin de sanayi işletmelerinin giderlerini minimize edebilmek ve rekabet güçlerini artırabilmek amacıyla iş yerlerinin çatılarına GES kurmak istediklerini ancak yaptıkları girişimlerde kotanın dolu olmasından dolayı olumlu cevap alamadıklarını aktardı ve Başkan Başdeğirmen'e bu konuda girişimde bulunulması talebini iletti. Başkan Başdeğirmen, konuyu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıyla görüşeceğini dile getirerek, bölgeye bir trafo indirim merkezi kurulmasını isteyeceklerini, kurulacak ikinci organize sanayi bölgesiyle birleştirilerek bu konunun çözülmesinin de istenebileceğini aktardı.

Mermer işletmecileri de atıklarının depolanabilmesi amacıyla yer taleplerinin bulunduğunu kaydederken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu konuda çalışma yaptıklarını dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, konuya ilişkin ilgili daire müdüründen gelinen son noktayla ilgili bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, karayollarının olur verdiğini, Devlet Demir Yollarının ise kabul etmediğini kaydederek, son gelinen noktaya ilişkin devlet demiryolları yetkilileriyle telefonla görüşürken, alanın satışıyla ilgili girişimlerde bulunulacağını belirtti.

İş adamı Ali Koçal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Isparta'yı düşündüğünü belirterek, "Şehrin geleceğinin daha iyi olması için büyük adımlar atıyorsunuz. Bu toplantıyla verimli sonuçlar alıyoruz. Koçtepe köy yolunun iyileştirilmesiyle hem vakitten hem de ekonomik olarak ciddi bir kazanç elde edilecektir" derken, diğer iş adamları da "Isparta'nın her türlü sorunlarıyla bir fiil ilgileniyorsunuz. Çözümler buluyorsunuz. İyi ki varsınız. Sizlerin deprem zamanında Hatay'da da ne kadar mücadele verdiğinizi bizzat gördük. Bütün Türkiye'de varsınız. Güneş enerji santrali bizim en büyük sorunumuzdu, bu konudaki girişimlerinize ve emeklerinize teşekkür ederiz. Belediyeniz tarafından işletmelerimizin iş konusunda çalışma arkadaşları edinmemiz noktasında da yardımcı oluyorsunuz. Sizlerin Isparta için ne kadar çok çalıştığınızı biliyoruz" dediler. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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