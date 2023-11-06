İsrail'de Gazze'ye saldırıların ekonomiye bedeli ağır oldu: Aklını başına al Netanyahu

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Şirketler bir bir kapatılıyor! Netanyahu\'ya "Aklını başına al" uyarısı

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldıran İsrail'de ekonomide alarm zilleri çalmaya başladı. Çatışma bölgesine yakın yerlerdeki şirketler bir bir kapanırken, ülkede ekonomik kriz baş gösterdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya açık mektup yazan ülkenin önde gelen 300 ekonomisti, "Durumun ciddiyetinin farkında değilsin. Aklınızı başınıza alın" çağrısında bulundu.

İSRAİL'DE EKONOMİ ÇÖKÜŞE GEÇTİ

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldıran İsrail'de ekonomik kriz kapıya vurdu. Çatışmalar ülke ekonomisinde durgunluğa, yerel para biriminde ciddi değer kaybına yol açtı. İsrailli ekonomistler, çatışmaların sonlanmaması halinde ülke ekonomisini ciddi bir daralmanın beklediğini belirtti.

ÇATIŞMALARIN BEDELİ 17 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLACAK

Tel Aviv'deki yatırım kuruluşu Meitav'ın baş ekonomisti Alex Zabezhinsky, 60 gün sürmesini bekledikleri çatışmaların maliyetinin 17 milyar doların üzerinde olacağını söyledi. Söz konusu miktar, mühimmat ve yedek askerlerin seferber edilmesi, doğrudan çatışmaların maliyeti, maddi zararın tazmini, işletmelere ve ailelere yardım ödemeleri ve işsizler için tazminatı içeriyor. Bu tutar, toplam ekonomik çıktının (GSYH) yüzde 3,5'ine denk geliyor.

Çatışmalar nedeniyle çöküşe geçen İsrail ekonomisi, Başbakan Netanyahu'yu kara kara düşündürüyor.

ÜLKEDE ÇALIŞACAK ELEMAN KALMADI

Gazze Şeridi ve Lübnan sınırına gönderilen 350 bin yedek asker, iş gücünü de olumsuz etkiledi. İsrail,işletmelerin kayıplarını telafisi için paket açıklarken, Merkez Bankası, küçük işletmeler için 2,6 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.

ŞİRKETLERİN ÜÇTE BİRİ KAPATILDI

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, İsrail'de savaşın neden olduğu ekonomik krizi manşetine taşıdı. "Savaş ekonomiyi vururken İsrailli işletmeler zor durumda" başlıklı haber yayımlayan Financial Times, Gazze Şeridi'ne yakın bölgelerde işletmelerin üçte birinin kapatıldığını, yarıdan fazlasının ise yüzde 50 veya daha fazla gelir kaybı bildirdiğini yazdı. Belediyeler ise çok sayıda şantiyeyi kapatmak zorunda kaldı.

İSRAİLLİ EKONOMİSTLER: AKLINI BAŞINA AL NETANYAHU

Ülkede geçtiğimiz hafta 300 önde gelen İsrailli ekonomist, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e açık mektup yazdı. Mektupta, Netanyahu'ya, ""Durumun ciddiyetinin farkında değilsin. Aklınızı başınıza alın." çağrısında bulunuldu. Mektupta şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in aldığı ağır darbe, ulusal önceliklerde köklü bir değişiklik yapılmasını ve fonların savaşın zararlarını gidermek, mağdurlara yardım etmek ve ekonominin rehabilitasyonu için büyük miktarda yeniden yönlendirilmesini gerektiriyor"