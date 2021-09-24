İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak

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Çevreye yardımcı olmak için böcekleri yemeye başlamamız gerektiği uzun zamandır öne sürülüyordu, ancak çoğumuz için bu pek hoş bir düşünce değil. İsrailli bir firma, farklı tatlandırıcılar ekleyerek böceklere lezzet kattığını açıkladı. Uzmanlar, dünya nüfusunun artması ve küresel ısınma nedeniyle yakın gelecekte böcekleri tüketmeye daha sıcak bakmanın mümkün olduğunu belirtti.

HİKAYELERDEN ETKİLENİP HAREKETE GEÇTİ

İsrail'de gıda teknolojisi firması Hargol'un patronu Dror Tamir, küçükken anneannesinden duyduğu çekirgelerle ilgili hikayelerden etkilenerek bu böcekleri yenilebilir hale getirmeye karar verdi.

YILDA 400 MİLYON ÇEKİRGE YETİŞTİRİYOR

Yılda 400 milyon çekirge yetiştiren Tamir, 1950'lerde İsrail'de insanların gıda güvencesizliği ve Afrika'dan gelen göçmen çekirgelerin gelip mahsullerini tahrip etmesiyle baş ettiklerini öğrendikten sonra fikrinin değiştiğini söyledi. Aynı dönemde çitfçiler tarım arazilerini çekirgelerden korumaya çabalarken orada yaşayan Yemenli ve Faslı Yahudilerin böceklerin tonlarcasını yemek için topladıklarını anlatan girişimci, bugün de böceklerin bu şekilde tüketilebileceğine olan inancını paylaştı.

"ÇEKİRGELERİN TADI ÇİKOLATA GİBİ"

Ürünleri arasında yer alan bir paket kahverengi şeker paketini açarak, "Bir deneyin. Küçük şekerler proteinle dolu ama soya veya jelatinden değil. Bunun yerine, çekirgelerden yapıldılar. Çekirgelerin tadı ceviz, mantar, kahve ve çikolata gibi, portakal ve çilek aroması da gelecek" dedi.

İNSANLARIN FİKRİNİ DEĞİŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

Tamir, şirketinin enerji barından burgere ve falafele kadar genişleyen ürün gamıyla böceklere dair yerleşmiş bu fikri değiştirmeyi umuyor. Böcekler Afrika, Asya, Orta Amerika ve Orta Doğu'da uzun zamandır bazı topluluklar tarafından tüketilse de Avrupa ve Kuzey Amerika'da pek çok insan tarafından böcek yemek kabul görmüyor.

UZMANLAR BÖCEKLER KONUSUNDA DAHA İYİMSER

Yakın gelecekte gerçekleşmesi uzak bir fikir gibi görünse de bazı uzmanlar çevresel faktörler ve nüfus artışı nedeniyle Batı'nın beslenme rutinine de böceklerin eklenmesinin mümkün olacağını düşünüyor.