İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam kararı alındı.
Karar sonrası herkes yeni tarifenin ne zaman geçerli olacağını merak eder oldu. Zamlar, öğrenci servisleri dışında 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek.
Kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi. Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı. Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi. Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da toplu taşımaya gelen büyük zam ne zaman geçerli olacak? İşte yanıtı... - Son Dakika