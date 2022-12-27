İstanbul'da toplu taşımaya gelen büyük zam ne zaman geçerli olacak? İşte yanıtı... - Son Dakika
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İstanbul'da toplu taşımaya gelen büyük zam ne zaman geçerli olacak? İşte yanıtı...

27.12.2022 17:09

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı. Karar sonrası tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya, minibüslerde en kısa mesafe 7 liraya, taksilerde kısa mesafe ise 40 liraya çıktı. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek. 1 Ocak'tan itibaren zamlar geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Olağanüstü Toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine yüzde 29,10 zam kararı alındı.

ZAMLAR 1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Karar sonrası herkes yeni tarifenin ne zaman geçerli olacağını merak eder oldu. Zamlar, öğrenci servisleri dışında 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Vatandaşlar yılbaşına kadar eski tarifelerden toplu ulaşım kullanmaya devam edecek.

TAKSİLERDE KISA MESAFE 40 LİRA OLDU

Kentte 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi. Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı. Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi. Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifeler şöyle:

  • Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL
  • Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL
  • Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL
  • Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL
  • Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL
  • Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL
  • Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL
  • Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL
  • Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL
  • Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL
  • Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL
  • Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TL
  • Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL'den 21,91 TL
  • Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL'den 14,69 TL
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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da toplu taşımaya gelen büyük zam ne zaman geçerli olacak? İşte yanıtı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da toplu taşımaya gelen büyük zam ne zaman geçerli olacak? İşte yanıtı... - Son Dakika
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