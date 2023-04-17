İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Merkez Bankası da yakında buraya taşınacak - Son Dakika
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İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Merkez Bankası da yakında buraya taşınacak

17.04.2023 12:38

İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreninde, toplam 21 ofis binası, restoranlar, AVM ve 5 yıldızlı otel gibi birçok işlevsel alan hizmet verecek. Ayrıca, Merkez Bankası'nın da buraya taşınması planlanıyor.

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi bankalar etabı, bugün saat 14.00'te törenle hizmete açılacak.

BANKALAR ETABI AÇILIYOR

Projede bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi'nde yer alması bekleniyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bank'ın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor

21 OFİS BİNASI KURULDU

Akıllı şehir modeliyle tasarlanan merkezde toplam 1 milyon 400 bin metrekarelik alana sahip 21 ofis binası bulunuyor. Alışveriş alanının büyüklüğü ise 100 bin metrekare. 180 bin metrekare ise yeşil alana ayrıldı. Finans alanında bir eğitim merkezi olarak da faaliyet göstererek sektörün ihtiyaçları karşılanacak. 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezi ile 30 bin metrekare büyüklüğünde 5 yıldızlı bir otel de hizmet verecek.

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor

HER GÜN 100 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAYACAK

Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3,3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş imkanı sağlayacak. AVM içerisinde, gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor

5 YILDIZLI OTEL HİZMET VERECEK

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.

İstanbul Finans Merkezi bugün açılıyor

MERKEZ BANKASI DA BURAYA TAŞINACAK

İçerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu da yer alacak. Merkez Bankası da projenin sonraki etabında İstanbul'a taşınacak. Bankalar etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından önemli banka ve finans kuruluşlarının da taşınması bekleniyor.

YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Bu şunu gösteriyor başkent ıstanbul yeniden olacağını erdogan ın cumhurbaşkanı olacağını gösteriyor Cevap Yaz 17 24 Yayından Kaldır
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İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Merkez Bankası da yakında buraya taşınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Finans Merkezi için geri sayım! Merkez Bankası da yakında buraya taşınacak - Son Dakika
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