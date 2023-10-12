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10 bin 300 adet tilki kuyruğunu Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler - Son Dakika

10 bin 300 adet tilki kuyruğunu Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler

Son Güncelleme: 12.10.2023 11:43

Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcunun valizlerinde piyasa değeri 1 milyon 236 bin TL olan vakumlanmış halde 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir çiftin valizlerinde yaptığı aramada, piyasa değeri 1 milyon 236 bin TL olan vakumlanmış halde 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi.

Piyasa değeri tam 1 milyon 236 bin TL! Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler

YOLCULAR TAKİBE ALINDI

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılığa yönelik ülke çapında yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalarında, Moskova'dan gelen Özbekistan ve Yunanistan uyruklu iki yolcu takip altına alındı.

Piyasa değeri tam 1 milyon 236 bin TL! Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler

EKİPLER TARAFINDAN DURDURULDULAR

Ekipler, uçağın iniş yapmasının akabinde şüpheli şahıslara yönelik fiziki takip başlattı. Yolcu salonuna beraberlerindeki dört adet valizle birlikte gelen ve gümrük beyan noktasına uğramadan doğrudan çıkışa yönelen şahıslara ekiplerce durduruldu.

Piyasa değeri tam 1 milyon 236 bin TL! Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler

VAKUMLAYARAK VALİZLERE KOYMUŞLAR

Ekipler tarafından yolculara ait valizleri x-ray taramasından geçirdi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluklar olduğunu gözlemledi. X-ray taramasının ardından başlatılan detaylı aramada valizlerin hayvan kuyruklarıyla dolu olduğu görüldü. Yapılan tespit çalışmalarında kuyrukların tilki kuyruğu olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon neticesinde 1 milyon 236 bin Türk Lirası değerinde olduğu belirlenen vakumlanarak valizlere konulmuş halde toplam 10 bin 300 adet tilki kuyruğu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 10 bin 300 adet tilki kuyruğunu Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 bin 300 adet tilki kuyruğunu Türkiye'ye sokacaklardı, havalimanında enselendiler - Son Dakika
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