İstanbul, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatında 80 İli Geride Bıraktı

İstanbul, 1,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatıyla 80 ilin toplam kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımını geride bıraktı.
AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 2,3 milyar dolara yükseldi.
Kimyevi maddeler ve mamulleri bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 2. sektörü olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ihracatın 1,3 milyar dolarlık kısmını İstanbul, tek başına gerçekleştirdi. İstanbullu şirketler Türkiye'nin toplam kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımının yüzde 55,5'ini karşıladı.
Sektörde Türkiye'nin 80 ilinin gerçekleştirdiği toplam ihracat ise ocak ayında 1 milyar 43 milyon dolar oldu. İstanbul böylece 80 ilin toplam kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımını geride bıraktı.
3 ilin kimya ihracatı 100 milyon doları aştı
Ocak ayında kimya ihracatında İstanbul'u 368,3 milyon dolarla Kocaeli, 145,2 milyon dolarla İzmir, 125,1 milyon dolarla Ankara izledi. Bu sonuçla 3 il Türkiye'nin kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımında 100 milyon doları aştı.
Bu illeri, 98,1 milyon dolarla Gaziantep, 65,1 milyon dolarla Bursa, 48 milyon dolarla Adana, 25,4 milyon dolarla Tekirdağ, 18,2 milyon dolarla Mersin, 17,3 milyon dolarla Antalya takip etti.
Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatını değer bazında en fazla artıran il ise Kocaeli oldu. Kocaeli'nin kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 109,3 milyon dolar arttı.
Sektör, Gaziantep'te 19,1 milyon dolarlık, Ankara'da 17,3 milyon dolarlık, Bursa'da 11,7 milyon dolarlık, Mersin'de 3,5 milyon dolarlık ihracat artışı kaydetti.
Ankara, ocak ayında 125,1 milyon dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirdi.
Sektöre en fazla talep Hollanda'dan geldi
Ocak ayında sektör en fazla ihracatı 148,1 milyon dolarla Hollanda'ya yaptı.
Hollanda'yı, 139,6 milyon dolarla ABD, 128,7 milyon dolarla İtalya, 108,8 milyon dolarla Romanya, 103,4 milyon dolarla İspanya izledi. Sektörün alt mal grupları incelendiğinde en fazla dış satım 676,6 milyon dolarla kimya plastikler ve mamullerinde yapıldı.
Ocak ayında 631,2 milyon dolarlık mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 234,2 milyon dolarlık anorganik kimyasallar, 130,9 milyon dolarlık kauçuk, kauçuk eşya, 106,4 milyon dolarlık uçucu yağlar, kozmetikler ihraç edildi.
Sektörde illerin 2023 ve 2024 ocak aylarında gerçekleştirdiği ihracat (bin dolar) rakamları ve değişimleri (yüzde) şöyle:
|1 OCAK - 31 OCAK
|İLLER
|2023 (BİN DOLAR)
|2024 (BİN DOLAR)
|DEĞİŞİM (YÜZDE)
|İSTANBUL
|1.385.754,84
|1.302.807,01
|-%6,0
|KOCAELI
|258.975,61
|368.290,23
|%42,2
|İZMIR
|163.687,69
|145.194,34
|-%11,3
|ANKARA
|107.847,03
|125.128,14
|%16,0
|GAZIANTEP
|78.919,95
|98.114,02
|%24,3
|BURSA
|53.473,38
|65.131,62
|%21,8
|ADANA
|50.654,36
|47.981,24
|-%5,3
|TEKIRDAĞ
|25.460,87
|25.364,17
|-%0,4
|MERSIN
|14.723,33
|18.236,89
|%23,9
|ANTALYA
|15.019,51
|17.348,65
|%15,5
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