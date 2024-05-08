İstanbul, Prefabrik Çelik Ev Satışında İlk Sırada

Ekonomi

Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, prefabrik çelik ev satışında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, prefabrik çelik ev satışlarına en çok talep gelen kentlerin verilerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Genel Müdürü Abdullah Yüceer, son sekiz aylık dönemde üretimini gerçekleştirdikleri 2 bin 603 konutun en fazla İstanbul'dan talep geldiğini kaydetti.

Büyükşehirlerin prefabrik çelik ev satışlarında öne çıktığını vurgulayan Yüceer, "Özellikle büyükşehirlerde yaşayan müşterilerimizden edindiğimiz izlenimde, güvenli müstakil bir ev edinme arzusunun oldukça yüksek olduğunu belirtebiliriz. Gelen taleplerde çoğunlukla deprem endişesi, kalabalık nüfusun getirdiği trafik ve gürültü gibi nedenlerden müstakil prefabrik konuta yönelimin olduğun görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşanan pandeminin de talebi tetikleyen etkenler arasında yer aldığını kaydeden Yüceer, "Son sekiz aylık dönemde üretim yaptığımız 2 bin 603 konutun 826 adeti, İstanbul'da yaşayan müşterilerimizce satın alındı. Bu ilimizi, 530 adetle Bursa, 476'yla Ankara, 188'le Antalya, 73'le Kocaeli, 31'le İzmir takip etti. Büyükşehirler haricinde 58 konutla Isparta, 32 konutla Tekirdağ, 31 konutla Sakarya, 27 konutla Kayseri, prefabrik ev satışında öne çıkan iller oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her bölgesine ve iline konut satışı gerçekleştirdiklerini belirten Yüceer, prefabrik çelik evleri, kullanılacağı ilin iklim özelliklerine göre ürettiklerini de bildirdi.