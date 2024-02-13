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Ekonomi

İstanbul, Tarım İhracatında Zirvede

İstanbul, Tarım İhracatında Zirvede

İstanbul, ocak ayında tarım sektörünün imza attığı 772,3 milyon dolarlık ihracatla da zirvede yer aldı. Türkiye'nin tarım ihracatı ocak ayında yıllık bazda yüzde 9,3 artarak 3,1 milyar dolara çıktı. İstanbul, tarım ürünlerinin dünyanın dört bir yana ulaştırılmasında da başı çekti. Kent böylece Türkiye'nin toplam tarım ihracatının yüzde 24,7'sini yapmış oldu.

13.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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İstanbul, ocak ayında tarım sektörünün imza attığı 772,3 milyon dolarlık ihracatla da zirvede yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin tarım ihracatı ocak ayında yıllık bazda yüzde 9,3 artarak 3,1 milyar dolara çıktı. Tarım dış satımının toplam ihracat içindeki payı yüzde 18,2 oldu.

Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi üstlenen İstanbul, tarım ürünlerinin dünyanın dört bir yana ulaştırılmasında da başı çekti. Ocak ayında 7,2 milyar dolarlık dış satımla en fazla ihracat yapan il olan İstanbul, 772,3 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatıyla da öne çıktı. Kent böylece Türkiye'nin toplam tarım ihracatının yüzde 24,7'sini yapmış oldu.

İstanbul'u 371,8 milyon dolarla İzmir, 316,1 milyon dolarla Gaziantep, 208,3 milyon dolarla Mersin, 113,6 milyon dolarla Antalya, 101,9 milyon dolarla Bursa, 92,9 milyon dolarla Ankara, 90,9 milyon dolarla Trabzon, 89,5 milyon dolarla Hatay ve 85,5 milyon dolarla Adana izledi.

En fazla talep hububat ürünlerine

Tarım başlığında alt sektörlere bakıldığında, İstanbul'da en fazla ihracatı 300 milyon 73 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yaptı. Bu sektörü 245,8 milyon dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 61,7 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 57,4 milyon dolarla meyve sebze mamulleri takip etti.

Kentten ocak ayında 55,5 milyon dolarlık fındık ve mamulleri, 19,7 milyon dolarlık kuru meyve ve mamulleri, 15,2 milyon dolarlık tütün, 9,2 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze, 7,2 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı, 407 bin dolarlık süs bitkileri ve mamulleri dış satımı yapıldı.

Tarım ihracatında öne çıkan diğer illere bakıldığında ise Gaziantep, Ankara ve Adana'da hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, Mersin Antalya ve Hatay'da yaş meyve ve sebze, İzmir'de ve Bursa'da mobilya kağıt ve orman ürünleri, Trabzon'da fındık ve mamulleri sektörleri başı çekti.

Ocak ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Gaziantep'ten 237,9 milyon dolarlık, Ankara'dan 43,8 milyon dolarlık, Adana'dan 37,6 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Bu dönemde, yaş meyve sebze sektörü Mersin'den 95,9 milyon dolarlık, Antalya'dan 73,7 milyon dolarlık, Hatay'dan 53,5 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörü İzmir'den 67,4 milyon dolarlık, Bursa'dan 54,5 milyon dolarlık, fındık ve mamulleri sektörü Trabzon'dan 57,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul'da tarım sektörlerinin 2023 ve 2024 ocak ayları itibarıyla ihracat verileri şöyle:

SEKTÖR

2023 (bin dolar) 2024 (bin dolar) Değişim (yüzde)
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 277.201,24 300.073,95 8,30
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 278.433,33 245.849,38 -11,70
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 52.074,18 61.728,06 18,50
Meyve Sebze Mamulleri 46.502,94 57.418,97 23,50
Fındık ve Mamulleri 44.648,76 55.478,22 24,30
Kuru Meyve ve Mamulleri 18.914,67 19.711,13 4,20
Tütün 37.978,91 15.208,89 -60,00
Yaş Meyve ve Sebze 10.333,30 9.215,29 -10,80
Zeytin ve Zeytinyağı 17.596,06 7.209,17 -59,00
Süs Bitkileri ve Mamulleri 704,05 407,36 -42,10

Kaynak: AA

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