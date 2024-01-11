İTO Başkanı: Yüksek teknolojili yatırımlar ihracatımızı değiştirecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Artık önümüzdeki dönem, yüksek teknoloji ağırlıklı bir yatırım dönemidir. Bu yatırımlar ihracatımızın çehresini de değiştirecektir. Çünkü bizim için artık geleneksel ürünlerde ihracatı artırmamız yetmez. Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli üretim, önümüzdeki dönemde ihracatımızın ve rekabetçiliğimizin rehberi olmak zorundadır." dedi.

Avdagiç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuk olduğu İTO ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, iş dünyasının gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan İstanbul'a özel önem vermesinden memnuniyet duyduklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız en vizyoner kurumlarımızdan biri. İstanbul Havalimanı'ndan Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü'ne kadar önemli projeler hayata geçirdiler. Bakanlığımızdan aynı vizyonerliği hiç duraksatmadan sürdürmesini bekliyoruz. Ayrıca bakanımızla birlikte bu çabaların ve projelerin en üst noktaya çıkacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye orta yüksek ve yüksek teknoloji üretimini artırmayı başardı. Yüksek katma değerli üretim alanında savunma sanayi bir örnek oluşturdu. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarıyı, diğer sektörlere de yayınlaştırmalıyız. Bu da yatırımla mümkün olacaktır."

Yeni yılın ilk meclis toplantısında dünya ekonomisinde 2024 yılı beklentilerine dikkati çeken Avdagiç, "Küresel ekonomide 2022 yılında yüzde 3,4 olarak gerçekleşen büyüme oranının, 2023'te belirgin bir yavaşlamayla yüzde 2,9 civarına gerilediği tahmin ediliyor. 2024'te ise Hindistan hariç, hemen bütün önde gelen ekonomilerde son 10 yıllık ortalamaların altında büyüme oranları bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyümenin daha çok üretim ve ihracatla ivmelenmesini arzu ediyoruz"

Avdagiç, Türkiye ekonomisinin ise 2023'te yüzde 4-4,5 aralığında büyümesinin beklendiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Büyümenin daha çok üretim ve daha çok ihracatla ivmelenmesini arzu ediyoruz. Bunun için de 2024'te ve izleyen yıllarda büyüme hedefimizin, yatırıma ve ihracata dayalı iş, istihdam ve refah oluşturan kapsayıcı büyüme olacağına inanıyoruz. Enflasyonla mücadele için uygulanacak sıkı para ve maliye politikası, öngörüldüğü üzere büyüme üzerinde baskı oluşturabilir ancak, uygulanan seçici kredi politikasıyla birlikte üretim ve ihracata yönelik doğru desteklerin, özellikle kaliteli büyümeye önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Avdagiç, enflasyonda bu yılın ikinci yarısından itibaren baz etkisinin de desteği ile düşüş eğiliminin öngörüldüğünü, Türk özel sektörünün 2023'te ciddi bir ekonomik başarıya imza attığını söyledi.

İhracatın 2023'te bir önceki yıla göre artışla kapandığını anımsatan Avdagiç, "İhracat yüzde 0,64 artışla 255,8 milyar dolar oldu. İthalatımız ise yüzde 0,51 azalarak 361,8 milyar dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 3,20 düşüşle 106 milyar dolar seviyesine indi. Artırılan Eximbank kredileri, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) finansman kolaylıkları ve selektif üretim desteklerinin de katkısıyla, zayıf seyretmesi beklenen dış talebe rağmen 2024 yılı ihracatından da umutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, "Artık önümüzdeki dönem, yüksek teknoloji ağırlıklı bir yatırım dönemidir. Bu yatırımlar ihracatımızın çehresini de değiştirecektir. Çünkü bizim için artık geleneksel ürünlerde ihracatı artırmamız yetmez. Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli üretim, önümüzdeki dönemde ihracatımızın ve rekabetçiliğimizin rehberi olmak zorundadır." dedi.

"İnsan olmayı başaramayanlar Gazze'de insanı yok ediyor"

Avdagiç, konuşmasında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da dikkati çekti. İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamın üzerinden bugün itibarıyla 3 ay 4 gün geçtiğini hatırlatan Avdagiç, "İsrail'in yaptığı katliam, artık bir 'insanlık savaşına' dönüştü. İnsan olmayı başaramayanlar, Gazze'de insanı yok ediyor, insanlığı yok ediyor. Diliyoruz ki aklıselim galip gelir ve bu vahşet, bu soykırım, bu katliam bir an evvel durur. Yine diliyoruz ki 23 bin insanı acımasızca katledenler, bunun hesabını tarih önünde de yargı önünde de verirler." değerlendirmesinde bulundu.

14 Ocak 2024'te İTO'nun 142'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını hatırlatan Avdagiç, "Dersaadet yani İstanbul Ticaret Odası, 14 Ocak 1882 tarihinde resmen faaliyete başladı. O günden bugüne de sadece İstanbul'un ticareti ve ekonomisi için değil, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Anadolu'da da üretimin artması için çabaladı. Onlarca yeni odanın kuruluşuna öncülük etti. Ticaretin önündeki engelleri kaldıracak politikalar geliştirdi. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e medeniyet coğrafyamızın gelişip kalkınması için var gücüyle çalıştı. Bugün de aynı coşkuyla çalışmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Avdagiç, konuşmasında Bakan Uraloğlu'na sektörlerin taleplerini de iletti.