İstanbul'un dış satımı mayısta 8 milyar 772 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'un dış satımı mayısta 8 milyar 772 milyon dolara ulaştı

İstanbul, nisana göre 2 milyar doların üzerinde ihracat artışı kaydederek mayısta 8 milyar 772 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi. İstanbul'un dış satımı mayısta nisana göre yüzde 32,1 artarken, Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 36,4 oldu. İstanbul'un ihracatında sanayi sektörü öne çıktı ve en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Almanya, İstanbul'dan en fazla dış satım yapılan ülke oldu.

17.06.2024 11:29
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İstanbul'un dış satımı mayısta 8 milyar 772 milyon dolara ulaşırken kent, nisana göre 2 milyar doların üzerinde ihracat artışı kaydetti.

Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi üstlenen İstanbul, mayısta dış satımda büyük bir sıçrama yakaladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 24,1 milyar dolara yükseldi.

Nisanda 6 milyar 642 milyon dolar olan İstanbullu şirketlerin ihracatı, 2 milyar 130 milyon dolar artarak mayısta 8 milyar 772 milyon dolara ulaştı.

İstanbul'un dış satımı mayısta nisana göre yüzde 32,1, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 arttı.

Bu dönemde dünyanın 212 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin mayısta Türkiye'nin toplam ihracatındaki payları yüzde 36,4 oldu.

İstanbul'u 1,8 milyar dolarla Kocaeli, 1,6 milyar dolarla Bursa, 1,4 milyar dolarla Ankara ve 1,2 milyar dolarla İzmir izledi.

İstanbul'un ihracatında sanayi sektörü söz sahibi

İstanbulun mayıs ihracatında her zamanki gibi sanayi sektörü söz sahibi oldu. Kentte bu dönemde en fazla ihracatı 1,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü 1,1 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 772,6 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 768,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 640,1 milyon dolarla çelik sektörü, 596,8 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 483,8 milyon dolarla mücevher, 360,7 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 344,6 milyon dolarla makine ve aksamları takip etti.

İstanbul'un dış satımında ilk 9 sırayı sanayi bünyesindeki sektörler oluşturdu. Mayısta nisana göre İstanbul'da faaliyet gösteren bütün sektörlerin ihracatının artması dikkati çekerken dış satımda değer bazında en fazla artışı da aynı sektörler kaydetti.

Buna göre, hazır giyim ve konfeksiyon 284,8 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 224,5 milyon dolar, mücevher sektörü 213,7 milyon dolar, elektrik ve elektronik sektörü 194,2 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 158,8 milyon dolar ihracat artışına imza attı.

En fazla dış satım Almanya'ya gerçekleşti

İstanbul'da faaliyet gösteren şirketler, en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Kentten mayısta Almanya'ya 698,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 449,8 milyon dolarla Birleşik Krallık, 421,5 milyon dolarla İtalya, 417,6 milyon dolarla ABD ve 401,8 milyon dolarla İspanya izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'un dış satımı mayısta 8 milyar 772 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

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