İTO Başkanı Avdagiç: "Dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma hedefine doğru yürümeliyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

İTO Başkanı Avdagiç: "Dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma hedefine doğru yürümeliyiz"

14.10.2022 10:55
İTO Başkanı Avdagiç: "Dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma hedefine doğru yürümeliyiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye tüm zorlukları hükümet ve özel sektörle birlikte kolay kılacağını gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Türkiye tüm zorlukları hükümet ve özel sektörle birlikte kolay kılacağını gösterdi. 21. yüzyılı Türk yüzyılı yapacak olan, hep birlikte 'yeni kızıl elma'mız olan 'dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma' hedefine doğru yürümeliyiz." ifadelerini kullandı.

700 bine yakın firmanın üyesi olduğu Türkiye'nin en büyük Odası İTO'nun 9 Kasım'da gerçekleştirilecek organ seçimleri öncesi son meclis toplantısı, odanın Eminönü Merkez Binası'nda yapıldı.

İTO Başkanı Avdagiç, meclis toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Avdagiç, küresel değişimlerle birlikte gelen fırsatları, Türkiye adına büyük imkan olarak gördüklerini belirterek, "Coğrafyamız, sağladığı avantaj kadar zorluklar da getiriyor. Ama riski bertaraf edip fırsata çevirebilecek deneyime ve güce sahibiz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile elde ettiğimiz fırsatlar bunun somut örneğidir." dedi.

Küresel ticarette öne çıkan tedarik avantajını iyi değerlendirmeye odaklanmamız gerektiğini vurgulayan Avdagiç, bu başarıldığında, Türkiye'nin uzun dönemli pozitif ayrışma alanı oluşturabileceğini ve üretimde kalıcı büyümeyi ve refahı artırabileceğini kaydetti.

Avdagiç, arz güvenliğini garanti edecek sürdürülebilir bir küresel tedarik merkezi olmayı odağa alan kısa, orta ve uzun vadeli bir plan oluşturmaları gerektiğini, böylesi bir iddianın, Türkiye'nin yeni kalkınma hikayesinin ana teması olacağını kaydetti.

-"Küresel resesyonun ayak sesleri, emtia fiyatlarında gevşemeye yol açtı"

Gelecek gündem maddesinin, Türkiye'nin küresel resesyondan mümkün olduğunca az etkilenmesi olması gerektiğini aktaran Avdagiç, şunlara dikkati çekti:

"Bu konuda atılan tüm adımları önemsiyoruz. Biz resesyona karşı tahkimatımızı güçlü yaparsak üretim maliyetlerimizi dengede tutarak rekabet avantajı sağlarız. Pazar ve ürün çeşitlendirmesiyle dünya ticaretindeki payımızı daha da yukarıya taşıyabiliriz.Türk özel sektörü ve Türk girişimcisinin küresel ekonominin yüksek enflasyon ve resesyonla büyük sınavında, ülkemizin üretim ve ihracat gücünü koruyabilmesi ve pozitif yönde ayrışması için her türlü fedakarlığı yaptı.

Dünyada arz kaynaklı bir enflasyon sorununun öne çıkıyor. Küresel resesyonun yaklaşan ayak sesleri, talep daralmasına bağlı olarak emtia fiyatlarında gevşemeye yol açtı. Enflasyonun, baz etkisinin de devreye girmesiyle birlikte önümüzdeki yılın başından itibaren ivme kaybetmeye başladığını göreceğiz. Bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Enflasyonun ivme kaybettiği bu dönemi, fiyat istikrarının yeniden tesisi konusunda bir fırsata çevireceğimiz beklentisi içindeyiz. Türkiye tüm zorlukları hükümet ve özel sektörle birlikte kolay kılacağını gösterdi. 21. yüzyılı Türk yüzyılı yapacak olan, hep birlikte 'yeni kızıl elma'mız olan 'dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma' hedefine doğru yürümeliyiz."

" 20'nci dönem, pandemiye rağmen atılım ve altın yıllar dönemi oldu"

Konuşmasında İstanbul Ticaret Odası'nın çalışmalarına değinen Avdagiç, İTO'nun 20'nci döneminin, oda açısından salgına rağmen atılım ve altın yıllar dönemi olduğunu belirterek, "Üyelerimizin tensip ve destekleriyle İTO başkanlığına ikinci kez adayım. Hep birlikte başladığımız icraatları tamamlamak, projelerimize yenilerini eklemek, İTO'nun 140 altın yılına sizlerle 4 altın yıl daha ilave etmek için göreve talibim. 700 bin üyemizin tamamını merkeze alan bir yönetim ve faaliyet anlayışı geliştirdik. Dijital Oda olmakla yetinmedik, dijital çağa istikamet veren üyelerin Odası olmayı hedefledik." yorumunu yaptı.

Avdagiç sözlerini şöyle tamamladı:

" Allah'a şükür, bu konuda büyük yol kat ettik. Üyemizden şehrimize, şehrimizden ülkemize, ülkemizden tüm dünyaya yayılan çalışmalarımızla İTO tarihine altın sayfalar ekledik. İTO'nun Organ Seçimlerini 9 Kasım'da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) gerçekleştireceğiz. Bizim tek gayemiz, kişisel hırs ve beklentilerden sıyrılmış bir şekilde İstanbul ve ülke ticaretimize hizmet etmektir.

Bizim tek amacımız, 140 yıldır Türk iş dünyasının amiral gemisi olan İstanbul Ticaret Odası'nı, öncü rolünde daima zirvede tutmaktır. Bu yolda tek güvencimizde, 'iyi niyetle çıkılan yolun ve her işin, sonunun da iyi olacağı' vaadidir. İnanıyorum ki, Kasım ayı içinde sizlerle birlikte bu çatı altında, ilk günkü coşku ve heyecanla tekrar buluşacağız. Yine inanıyorum ki, yeni dönemde, hep birlikte İTO için, İstanbul için, Türkiye için hizmetler üretmeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' yarın İstanbul'da başlıyor 'Uluslararası Kabartma Kur'an Çalıştayı' yarın İstanbul'da başlıyor Akıllı ve dijital tarıma yönelik siber tehditler gıda güvenliği için potansiyel risk oluşturuyor Akıllı ve dijital tarıma yönelik siber tehditler gıda güvenliği için potansiyel risk oluşturuyor
Kaynak: AA

Hükümet, Türkiye, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç: 'Dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma hedefine doğru yürümeliyiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:42 Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde gole doydu! Sarı lacivertliler, Avrupa ve Süper Lig'de attığı gol sayılarıyla dikkat çekiyor
11:35 Yıllar sonra Dilan Çıtak'ın düğününde ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızlarının son hali...
11:30 HDP'li vekilleri taşıyan minibüsün çaptığı taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
11:18 İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor
11:13 Temsilcilerimiz tarihi başarısından sonra Türkiye, Avrupa'nın ilk dört ülkesi arasına girdi
11:08 Yükselişe geçen gram altın 995 liradan satılıyor
10:58 MasterChef Türkiye'de Fatma Nur'dan, kendisini eleme adayı yapan Burak Kaya'ya sert tepki: Şov yapıyorsun ve bu çok samimiyetsiz
10:51 Güne yükselişle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
10:54 Dünkü indirimin sevinci kısa sürdü! Motorine zam geliyor
10:47 Kılıçdaroğlu'ndan, "Pensilvanya'ya gitti, FETÖ'cülerle görüştü" iddialarına sert yanıt: Onlar gazeteci değildir, tetikçiden gazeteci olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 12:11:40. #1.13#
SON DAKİKA: İTO Başkanı Avdagiç: "Dünyanın gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma hedefine doğru yürümeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement