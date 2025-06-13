İTO Başkanı Avdagiç'ten Büyüme Çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçen son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyümenin bu seviyelerde kalmaması gerektiğini belirterek "Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak da üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın haziran ayı meclis toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Avdagiç, reel sektör firmalarının gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) teknoloji merkezi olan TEKMER'in açılışını yaptıklarını hatırlatan Avdagiç, Türkiye'de girişimciliğin öncü üslerinden biri haline gelen BTM ile ulaştıkları başarıyı Bakan Kacır ile görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüyle devletin doğru teşvik politikası ve sanayi programı sayesinde Türkiye'nin ciddi bir teknoloji üssü haline geldiğini, oyun kurucu olduğunu belirterek " Teknofest'te, Deneyap Türkiye Projesi'nde, yazılım okulları kuruluşunda ve nihayet Türkiye'nin Otomobili Togg süreçlerinde yer alan bir kişinin, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı makamında bulunması bizim gelecek için umudumuzu daha da artırıyor. İnanıyorum ki, Sayın Bakan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ortaya koyduğu perspektif, Türkiye'yi teknolojide güçlü ve kalıcı bir yere taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü vahşetin 600 günü geride bıraktığına dikkati çeken Avdagiç, bu 600 gün boyunca, her 40 dakikada bir çocuğun, her 60 dakikada bir kadının, her 15 dakikada bir erkeğin katledildiğini vurguladı.

"Gazze'ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz"

Avdagiç, "Son süreçte de gördük ki İsrail, Akdeniz'de açık denizlerde tam anlamıyla bir korsanlık yapıyor. Ne yazık ki dünyanın önemli bir kısmı da buna sessiz kalıyor." açıklamasını yaptı.

Yapılan protestolar ve özellikle Türkiye gibi ülkelerin ortaya koyduğu politikalara bağlı olarak çok yakında bu problemin çözülmesini temenni eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Merhum Cemil Meriç diyor ki; 'Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır.' Bu sözü unutmadan, güçlü olmanın zalim olmayı meşru kıldığı, katliamın mazur görüldüğü, soykırımın meşru gösterilmeye çalışıldığı bu zamanlarda, İTO olarak biz de ısrarla ve kararlılıkla İsrail soykırımını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze'ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz."

"Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli"

Avdagiç, dezenflasyon programına değinerek Merkez Bankasının son sıkılaştırma adımlarının, izleyen dönemde tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırmasının beklendiğini ifade etti.

Para politikasının yönü ve net ihracatın, yılın geri kalanında büyüme üzerindeki temel belirleyici faktörler olacağını vurgulayan Avdagiç, "Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor." dedi.

Avdagiç, 30 Mayıs'ta açıklanan yatırım teşvik sistemine dikkati çekerek yeni teşvik sistemiyle, genel yerine stratejik ve katma değerli yatırımlara desteğin öncelendiğini ve böylece yeni bir dönem başlatıldığını belirtti.

Yatırım kredilerine faiz, kar payı desteği verilecek olması, yatırım tutarına ciddi oran ve miktarlarda teşvik sağlanmasının yatırım ortamının iyileştirilmesine önemli katkılar sunacağına işaret eden Avdagiç, "Hem yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin desteklenmesini hem de yeşil ve dijital dönüşüm projelerine yönelik teşvikler verilmesini önemsiyoruz. Çünkü bu teşvikler, bir yandan üretim deseninin teknoloji yoğunluklu dönüşümüne katkı sağlayacak, diğer yandan sürdürülebilir rekabetçiliği geliştirecektir." diye konuştu.

Avdagiç, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik yeni teşvik çerçevesi ve bu kapsamda SGK prim desteği de dahil olmak üzere belirli merkezlerin bir üst bölge teşviklerinden yararlandırılacak olmasının, desteklerin amaca yönelik etkinliğini artıracağına inandıklarını kaydetti.

Sanayinin deprem kaynaklı riskinin minimize edilmesi ve ülke geneline yayılması hedefine yönelik olarak, 1. bölgeden 4'üncü, 5. veya 6. bölgeye taşınan yatırımlar için yeni bölgenin istihdam teşvikleri uygulanmasını da yerinde bir karar olarak değerlendirdiklerini ifade eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde genel teşvik sisteminin kaldırılmasıyla teşvik kapsamı dışında kalan yatırımlarda ithal makine ve teçhizat alımlarının gümrük muafiyeti kapsamı dışına çıkarılması, yerli makine sektörünün korunması bakımından önemli bir işlev görecektir. Ancak bu kapsam yakından takip edilerek yatırımcının olası mağduriyetlerine de fırsat verilmemelidir."

"KOBİ'ler ve inovatif girişimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacı ortadadır"

İTO Başkanı Avdagiç, küresel rekabet dinamikleri açısından yatırımın niteliği kadar ölçeğinin de büyük önem taşıdığını belirterek "Yeni sistemde bu ihtiyacın göz önünde bulundurulması doğru bir yaklaşım oldu. Ancak ülkemizde KOBİ'lerin üretim, istihdam ve ihracattaki payı ve katkısı da dikkate alınarak bu kapsamdaki şirketler için makul ve erişilebilir teşvik paketi beklentimizi paylaşmak isterim. Özellikle KOBİ'ler ve inovatif girişimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacı ortadadır. Bu kapsamda, tohum ve erken aşama yatırımlara devlet desteği sağlayacak büyük fonların oluşturulması, kamu alım garantilerinin genişletilmesi, KOBİ girişimcilik hibelerinin etkin bir yapıya kavuşturulması, girişim ekosisteminin güçlendirilmesine olanak sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin yabancılar için cazibe merkezi olma özelliğini artırarak sürdürdüğünü ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Komşularımızdan Avrupa ülkelerine kadar birçok ülke, Türkiye ile iş yapmak istiyor. Türkiye'nin hem jeostratejik durumundan hem dünya siyasetinde artan rolünden hem de güçlü ekonomik potansiyelinden istifade etmek istiyorlar. Bu vesileyle Türk iş dünyası olarak bu avantajımızı değerlendirip ülkemiz lehine kalıcı faydalar elde etmemiz gerektiğinin, hükümetimizin de bizi destekleyerek yolumuzu açması lazım geldiğinin altını bir kez daha çiziyorum."???????