İTO Başkanı Avdagiç'ten Büyüme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç'ten Büyüme Çağrısı

13.06.2025 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye'nin yılda en az %4,5-5 büyümesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçen son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyümenin bu seviyelerde kalmaması gerektiğini belirterek "Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak da üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın haziran ayı meclis toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada, toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Avdagiç, reel sektör firmalarının gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) teknoloji merkezi olan TEKMER'in açılışını yaptıklarını hatırlatan Avdagiç, Türkiye'de girişimciliğin öncü üslerinden biri haline gelen BTM ile ulaştıkları başarıyı Bakan Kacır ile görme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Avdagiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğüyle devletin doğru teşvik politikası ve sanayi programı sayesinde Türkiye'nin ciddi bir teknoloji üssü haline geldiğini, oyun kurucu olduğunu belirterek " Teknofest'te, Deneyap Türkiye Projesi'nde, yazılım okulları kuruluşunda ve nihayet Türkiye'nin Otomobili Togg süreçlerinde yer alan bir kişinin, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı makamında bulunması bizim gelecek için umudumuzu daha da artırıyor. İnanıyorum ki, Sayın Bakan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ortaya koyduğu perspektif, Türkiye'yi teknolojide güçlü ve kalıcı bir yere taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü vahşetin 600 günü geride bıraktığına dikkati çeken Avdagiç, bu 600 gün boyunca, her 40 dakikada bir çocuğun, her 60 dakikada bir kadının, her 15 dakikada bir erkeğin katledildiğini vurguladı.

"Gazze'ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz"

Avdagiç, "Son süreçte de gördük ki İsrail, Akdeniz'de açık denizlerde tam anlamıyla bir korsanlık yapıyor. Ne yazık ki dünyanın önemli bir kısmı da buna sessiz kalıyor." açıklamasını yaptı.

Yapılan protestolar ve özellikle Türkiye gibi ülkelerin ortaya koyduğu politikalara bağlı olarak çok yakında bu problemin çözülmesini temenni eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Merhum Cemil Meriç diyor ki; 'Cinayete ses çıkarmayan, caninin suç ortağıdır.' Bu sözü unutmadan, güçlü olmanın zalim olmayı meşru kıldığı, katliamın mazur görüldüğü, soykırımın meşru gösterilmeye çalışıldığı bu zamanlarda, İTO olarak biz de ısrarla ve kararlılıkla İsrail soykırımını bir kez daha lanetliyoruz. Gazze'ye özgürlük diye haykırmaya devam ediyoruz."

"Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli"

Avdagiç, dezenflasyon programına değinerek Merkez Bankasının son sıkılaştırma adımlarının, izleyen dönemde tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırmasının beklendiğini ifade etti.

Para politikasının yönü ve net ihracatın, yılın geri kalanında büyüme üzerindeki temel belirleyici faktörler olacağını vurgulayan Avdagiç, "Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor." dedi.

Avdagiç, 30 Mayıs'ta açıklanan yatırım teşvik sistemine dikkati çekerek yeni teşvik sistemiyle, genel yerine stratejik ve katma değerli yatırımlara desteğin öncelendiğini ve böylece yeni bir dönem başlatıldığını belirtti.

Yatırım kredilerine faiz, kar payı desteği verilecek olması, yatırım tutarına ciddi oran ve miktarlarda teşvik sağlanmasının yatırım ortamının iyileştirilmesine önemli katkılar sunacağına işaret eden Avdagiç, "Hem yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin desteklenmesini hem de yeşil ve dijital dönüşüm projelerine yönelik teşvikler verilmesini önemsiyoruz. Çünkü bu teşvikler, bir yandan üretim deseninin teknoloji yoğunluklu dönüşümüne katkı sağlayacak, diğer yandan sürdürülebilir rekabetçiliği geliştirecektir." diye konuştu.

Avdagiç, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik yeni teşvik çerçevesi ve bu kapsamda SGK prim desteği de dahil olmak üzere belirli merkezlerin bir üst bölge teşviklerinden yararlandırılacak olmasının, desteklerin amaca yönelik etkinliğini artıracağına inandıklarını kaydetti.

Sanayinin deprem kaynaklı riskinin minimize edilmesi ve ülke geneline yayılması hedefine yönelik olarak, 1. bölgeden 4'üncü, 5. veya 6. bölgeye taşınan yatırımlar için yeni bölgenin istihdam teşvikleri uygulanmasını da yerinde bir karar olarak değerlendirdiklerini ifade eden Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde genel teşvik sisteminin kaldırılmasıyla teşvik kapsamı dışında kalan yatırımlarda ithal makine ve teçhizat alımlarının gümrük muafiyeti kapsamı dışına çıkarılması, yerli makine sektörünün korunması bakımından önemli bir işlev görecektir. Ancak bu kapsam yakından takip edilerek yatırımcının olası mağduriyetlerine de fırsat verilmemelidir."

"KOBİ'ler ve inovatif girişimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacı ortadadır"

İTO Başkanı Avdagiç, küresel rekabet dinamikleri açısından yatırımın niteliği kadar ölçeğinin de büyük önem taşıdığını belirterek "Yeni sistemde bu ihtiyacın göz önünde bulundurulması doğru bir yaklaşım oldu. Ancak ülkemizde KOBİ'lerin üretim, istihdam ve ihracattaki payı ve katkısı da dikkate alınarak bu kapsamdaki şirketler için makul ve erişilebilir teşvik paketi beklentimizi paylaşmak isterim. Özellikle KOBİ'ler ve inovatif girişimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacı ortadadır. Bu kapsamda, tohum ve erken aşama yatırımlara devlet desteği sağlayacak büyük fonların oluşturulması, kamu alım garantilerinin genişletilmesi, KOBİ girişimcilik hibelerinin etkin bir yapıya kavuşturulması, girişim ekosisteminin güçlendirilmesine olanak sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin yabancılar için cazibe merkezi olma özelliğini artırarak sürdürdüğünü ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Komşularımızdan Avrupa ülkelerine kadar birçok ülke, Türkiye ile iş yapmak istiyor. Türkiye'nin hem jeostratejik durumundan hem dünya siyasetinde artan rolünden hem de güçlü ekonomik potansiyelinden istifade etmek istiyorlar. Bu vesileyle Türk iş dünyası olarak bu avantajımızı değerlendirip ülkemiz lehine kalıcı faydalar elde etmemiz gerektiğinin, hükümetimizin de bizi destekleyerek yolumuzu açması lazım geldiğinin altını bir kez daha çiziyorum."???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Şekib Avdagiç, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, İto, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç'ten Büyüme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni 2 eski belediye başkanı hakkında deprem soruşturması izni
Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma Getir ve Bitaksi kullanıcılarının kişisel verilerinin çalındığı iddiasına soruşturma
Anne katili evladın ilk ifadesi O sözleri duyunca dehşet saçmış Anne katili evladın ilk ifadesi! O sözleri duyunca dehşet saçmış
İrlanda’da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı İrlanda'da göçmenlere karşı ırkçı saldırılar artıyor! Evler ateşe verildi, iş yerleri kundaklandı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız Sendikayı hedef alan Cemil Tugay: 1030 belediye çalışanını işten çıkaracağız
Aslan transfer şova devam ediyor Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor Aslan transfer şova devam ediyor! Taraftarın sevgilisi de geri dönüyor
KAAN’ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk KAAN'ın ihracat başarısı Yunan basınında: Dünya çapında bir ilk
Demet’ Özdemir’in güzelliği genetikmiş Ablasıyla pozu çok konuşuldu Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı

10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
07:01
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
15:13
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
Düşen uçakta bulunan eski başbakanın son fotoğrafı ortaya çıktı
15:01
Justin Bieber’ın davranışları endişe yarattı Vasilik gündemde
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde
15:00
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
14:59
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
14:39
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray’a geliyor
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
14:34
Akıllara durgunluk veren olay Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
14:26
Muğla tarihinde bir ilk Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
14:24
Vahşetin izleri Özge’yi öldüren caninin ellerinde
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
14:21
Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle genç kadın hayatını kaybetti
14:19
Hindistan’da düşen uçakta eski başbakan da vardı
Hindistan'da düşen uçakta eski başbakan da vardı
14:13
Demet’ Özdemir’in güzelliği genetikmiş Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Demet' Özdemir'in güzelliği genetikmiş! Ablasıyla pozu çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 10:34:26. #7.12#
SON DAKİKA: İTO Başkanı Avdagiç'ten Büyüme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.