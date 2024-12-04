İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Güneş Enerjisi Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Güneş Enerjisi Projesi Başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'nda Güneş Enerjisi Projesi Başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, otopark alanlarını güneş enerjisi panelleriyle kaplayarak yıllık enerji ihtiyacının yüzde 25'ini bu enerji kaynağından karşılamayı hedefliyor. 2025 yılında tamamlanması beklenen projede toplam 10 bin 200 güneş paneli kurulacak.

04.12.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda otopark alanları güneş enerjisi panelleriyle kaplanıyor. Proje tamamlandığında, havalimanının yıllık enerji ihtiyacının yüzde 25'inin güneş enerjisinden karşılanması hedefleniyor.

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı otopark alanlarında güneş enerjisi santrali çalışmaları başladı. Proje kapsamında, kapalı ve açık otopark alanlarında üç aşamalı çalışmalar yürütülecek ve toplamda 10 bin 200 adet güneş paneli kurulumu gerçekleştirilecek. 2025 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanan santral, 5,9 MW kapasiteye sahip olacak. Yıllık 10 milyon kWh enerji üretimi hedeflenirken, bu üretim sayesinde 660 hanenin bir yıllık kullanımına eşdeğer 4 bin 592 ton emisyon azaltılacak.

'EN GEÇ 2050'DE NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Türkiye'de eko-inovasyon ödülü alan ilk havalimanı ve Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında karbon-nötr sertifikasına sahip. TAV Havalimanları olarak, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030'da tüm operasyonlarımızın karbon-nötr olmasını ve en geç 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Başladığımız GES projesiyle Adnan Menderes Havalimanı'nın yenilebilir enerji kullanımını önemli ölçüde artıracağız" dedi.

PROJE 3 AŞAMADA YÜRÜTÜLECEK

Çalışmadan havalimanı operasyonlarının en az seviyede etkilenmesi için proje üç aşamada yürütülecek. İlk aşamada iç hatlar katlı otoparkın dördüncü katı, ikinci aşamada iç ve dış hatlar açık otopark alanları, üçüncü aşamada ise dış hatlar katlı otoparkın dördüncü katı kontrollü bir şekilde yolcuların kullanımına kapatılacak.

Yolcular, süreçle ilgili bilgilere havalimanında yer alacak bilgilendirme afişleri ve yönlendirme işaretleri aracılığıyla ulaşabilecek. Proje hakkındaki güncel bilgilere ise havalimanının web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından erişilebilecek. Otopark kullanımıyla ilgili soruları olan yolcular, otopark bilgi işlem merkezi veya web sitesindeki iletişim hatları üzerinden destek alabilecekler.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2024'ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 9,9 milyon yolcuya hizmet verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Güneş Enerjisi Projesi Başladı - Son Dakika

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