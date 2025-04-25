İzmir'de Enerji Tasarrufu Projesi Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Enerji Tasarrufu Projesi Başarıya Ulaştı

İzmir\'de Enerji Tasarrufu Projesi Başarıya Ulaştı

Bakan Uraloğlu, İzmir'deki demir yolunda 270 bin litre yakıt ve 748 ton karbon emisyonu tasarrufu sağlandığını duyurdu.

25.04.2025 11:41
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'de pilot uygulaması hayata geçirilen demir yolunda enerji tasarrufu sağlayan sürüş yöntemleri ile yakıttan 270 bin litre tasarruf ettiklerini ve 748 ton karbon emisyonunu engellediklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile demir yolu taşımacılığının sürdürülebilir ulaşım politikalarındaki rolünün kritik olduğunu belirtti. Türkiye'nin karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine ulaşmada, demir yollarının vazgeçilmez unsur olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızla, etkin ve çevre dostu bir ulaşım sistemini ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. Bütünleşik olarak tasarladığımız ulaşım ekosistemimize, tüm ulaşım modlarını entegre ederek yeşil ve sürdürülebilir ulaşımı ön planda tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 35'İ YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN OLACAK'

Bakan Uraloğlu, bir yandan yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağını genişletirken, diğer yandan mevcut hatların modernizasyonu ile demir yolu taşımacılığının payını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Demir yolu taşımacılığının enerji ihtiyacının yüzde 35'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çalışmalar yürütüyoruz. Demir yolu sektörümüzde yürüttüğümüz projelerle trenlerdeki enerji tüketimini azaltarak hem ekonomik hem de ekolojik bir katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

'PİLOT PROJE BAŞARIYA ULAŞTI'

Bakan Uraloğlu, tüm bu hedeflerin yanı sıra enerji verimliliği açısından gerekli tedbirlerin alındığına dikkat çekerek, TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürlüğü'nde hayata geçirilen pilot projenin başarıya ulaştığını bildirdi. Proje hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Enerji tasarrufu sağlayan ve bilimsel metotlarla belirlenen sürüş yöntemlerini, bölgede faaliyet gösteren 54 trenle hayata geçirdik. Bu yöntemler, trenlerin en az enerji tüketimiyle çalışmasını sağlıyor. Sahada yapılan testlerde, uygulanan yöntemlerin yüzde 10 enerji tasarrufu sağladığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

'MAKİNİSTLERE EĞİTİM VERİLDİ'

Makinistlere verilen eğitimlerin ardından 2024 yılında projeyi uygulamaya başladıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık İzmir Bölge Müdürlüğümüzde pilot uygulama sayesinde 270 bin litre yakıt tasarrufu sağladık. Bu, 12 milyon liralık bir ekonomik katkı anlamına geliyor. Aynı zamanda, çevreye zararlı 748 ton karbon emisyonunu engelledik" dedi.

'HEDEF, 12 MİLYON LİTRE YAKIT TASARRUFU'

Bakan Uraloğlu, projenin farklı hat kesimlerinde de uygulanmasıyla birlikte her yıl 12 milyon litre yakıt ve 52 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bu tasarrufun, güncel fiyatlarla 780 milyon liralık ekonomik katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Aynı zamanda, 59 bin ton karbon emisyonunu engelleyerek, çevreye büyük bir katkı sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Enerji Tasarrufu Projesi Başarıya Ulaştı - Son Dakika

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