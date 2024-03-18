Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesine tat veren, simitten, tavuk yemeklerine, tahinden böreklere, kurabiyeye kadar çok geniş yelpazedeki gıda ürünlerine lezzet katan susam ihracatı önemli gelir kaynağı olurken, özellikle Japonlar Muğla'nın sarı susamına büyük talep gösteriyor.
Ula Gökova Bölgesinde yetişen sarı susam, aroması, kokusu ve tadı nedeniyle Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kanalıyla Başta Japonya olmak üzere diğer ülkelere ihraç ediliyor. Japonlar sarı susamı geleneksel yemekleri Suşi ve salatalarda kullanıyor.
Türkiye, 2022 yılında 77 milyon dolar olan susam ihracatını 2023 yılında yüzde 62'lik artışla 124,5 milyon dolara çıkardı. Türkiye'nin susam ihracatındaki yeni hedefi 250 milyon dolara ulaşmak. Susamın içine girdiği tüm yiyeceklerin tadına ayrı bir aroma ve lezzet kattığını dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye'nin susam ihracatının 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde yüzde 195'lik artışla 6 milyon 645 bin dolardan 19 milyon 632 bin dolara yükseldiği bilgisini paylaştı.
Türkiye'de yetişen susamın çok kaliteli olduğunu anlatan Öztürk, "Susamda en büyük ithalatçı 1,6 milyar dolarla Çin. Bizim susamımız kaliteli olduğundan birim fiyatı 2,4 dolardan gidiyor. Çin ise 1,5 dolar bandında ithalat yapıyor. Bizim kaliteli susamımızı seçici bir pazar olan Japonya ve Avrupa ülkeleri alıyor. Japonya'ya 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde Türkiye Geneli susam ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 170'lik artışla 660 bin dolardan 1,7 milyon dolara ilerledi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 5-8 Mart 2024 tarihlerinde Tokyo'da düzenlenen Foodex Fuarı'na info stand ile katıldık. Fuarda tadım etkinliklerimiz kapsamında ziyaretçilere susam paneli tavuk tadımı yaptırdık ve büyük beğeni aldık. Türkiye olarak susamda dünyanın ikinci büyük ithalatçısı konumundayız. Dünya susam ticaretine yön veriyoruz. 2024 yılında susam ihracatımızın 250 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Türkiye, 2024 yılının ocak-şubat döneminde 19,6 milyon dolarlık susam ihraç etmişken, bu ihracatın Susam ihracatında Polonya, Irak ve Almanya öne çıktı. Türkiye'den 2023 yılında yapılan susam ihracatında Polonya 9 milyon 164 bin dolarlık tutarla lider olurken, zirvenin ortağı Irak'a 7,7 milyon dolarlık susam ihraç ettik. Almanya Türkiye'den 3,2 milyon dolarlık susam talep ederken, Yunanistan'a 2,6 milyon dolar, Romanya'ya 2,5 milyon dolar, İsrail'e 2,4 milyon dolar, Japonya'ya 2,3 milyon dolar susam ihraç edildi. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Japonlar Muğla'nın sarı susamına büyük talep gösteriyor - Son Dakika
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