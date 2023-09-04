Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor - Son Dakika

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor

Son Güncelleme: 04.09.2023 21:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ana gündem maddesi Soçi Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmede alınan kararlar, Tahıl Koridoru ve Rusya-Urayna savaşındaki son durum masaya yatırılacak. Ekonomiye geniş yer ayrılacak Kabine'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'la ilgili sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Putin'le yaptığı görüşmenin ardından yarın Kabine'yi toplayacak. Kabine toplantısında Soçi'de alınan kararların yanı sıra, ekonomideki son gelişmeler, iç ve dış politikada yaşananlar ele alınacak. Ekonomiye geniş yer ayrılacak Kabine'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'la ilgili sunum yapacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme de masaya yatırılacak.

ERDOĞAN, SOÇİ DÖNÜŞÜ KABİNE'YE BAŞKANLIK EDECEK

Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda dönüşte Kabine toplantısına başkanlık edecek. Yarın gerçekleştirilecek Kabine toplantısının gündeminde önemli konu başlıkları bulunuyor.

TAHIL KORİDORUNDAKİ SON DURUM KABİNE'DE GÖRÜŞÜLECEK

İç ve dış siyasetteki gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durumun ele alınacağı Kabine'de Soçi Zirvesi geniş şekilde masaya yatırılacak. Zirvede alınan kararlar değerlendirilecek. Tahıl Koridoru, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmelerle birlikte Ankara- Moskova ilişkileri Kabine'de görüşülecek.

EKONOMİDE ORTA VADELİ PROGRAM

Kabine'de ekonomiye de geniş yer ayrılacak. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği Orta Vadeli Program'ın hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son durumla ilgili Kabine üyelerine sunum yapacak. Bu programla birlikte 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon-istihdam ve büyümeye ile birlikte ihracat-cari açık gibi temel makro göstergeler gibi hedefler belirlenmiş olacak. Kabine, fahiş fiyat ve enflasyonla mücadeleyi de ele alacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği içinde olacak. Hindistan'da G-20 Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, ardından BM Genel Kurulu için ABD'ye gidecek. Erdoğan'ın diplomasi turu da Kabine'de değerlendirilecek.

GENÇLERİN İLK ELEKTRONİK EŞYA ALIMINDA VERGİDEN MUAF TUTULMASI DÜZENLEMESİ

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarımda vergiden muaf tutulmasını sağlayacak düzenleme Kabine'de konuşulacak.

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor - Son Dakika
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