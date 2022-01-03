Kabine Toplantısı başladı! Memur ve emekli zammı ana gündem maddesi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ana gündeminde ekonomi yer alacak.
TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak enflasyon zammı da belli oldu. Ancak bu oranın üzerindeki bir zam oranının ne kadar olacağı konusunda son sözü Kabine söyleyecek. Ek zam taleplerinin de Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
Koronavirüsle mücadele, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan diğer bir başlık olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelindeki tabloya ilişkin sunum yapacak. Omicron varyantı tehdidi ve artan vaka sayıları, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda ele alınacak.
Yerli aşı TURKOVAC şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından koronavirüs aşılama takvimi de görüşülecek konular arasında yer alacak.
Toplantıda terörle mücadele, iç ve dış gelişmeler de konuşulacak.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşması yapacak.Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu Memur-Sen yüzde 22,48'lik enflasyon farkını yetersiz buldu: Ek zam şart olmuştur En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı zamlı maaşlar Son dakika: Meslek meslek hesapladık! İşte kuruşu kuruşuna zamlı memur maaşları
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