Kalkınma Yolu Projesi ile Bölgenin Ticareti Canlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kalkınma Yolu Projesi ile Bölgenin Ticareti Canlanıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani himayesinde imzalanan 'Kalkınma Yolu' projesi, bölgede rekabet gücünü artırarak ekonomiye büyük katkı sağlayacak. Proje, Basra Limanı'ndan başlayıp Avrupa ve Orta Asya'ya açılan bir yol olarak görülüyor. Kalkınma Yolu projesi ile beraber Ovaköy Sınır Kapısı faaliyete geçecek ve ticaretin artması bekleniyor. Hazırlıkların şimdiden başlaması gerekiyor.

07.05.2024 13:29
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Kalkınma Yolu Projesi bölgenin ticareti canlanıyor

ŞIRNAK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani himayesinde imzalanan 'Kalkınma Yolu' projesi hakkında açıklamalarda bulunan Cizre Ticaret Sanayi Odası başkanı Ömer Faruk Yıldırım, projenin bölgede rekabet gücünü artırarak ekonomiye büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesinde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı, geçtiğimiz günlerde Irak'ın başkenti Bağdat'ta imzalandı. Kalkınma yolu projesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Cizre Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, projenin şehrin ticaretine çok büyük etkileri olacağını ön gördüklerini belirtti. Yıldırım, "Kalkınma yolu projesi, cumhurbaşkanımız tarafından Bağdat'ta Katar ve Birleşik Arap Emirliklerinin bulunduğu bir mutabakat metni olarak imzalanan Basra Limanından başlayıp ülkemiz üzerinden Avrupa ve Orta Asya'ya açılan bir yoldur. İçerisinde hem demiryolu hem karayolunu barındırdığı için gerçek anlamda deniz yoluna bir alternatif olarak görülüyor. Bu yapılacak Kalkınma Yolu; hem zamanın kısaltması hem de nakliye maliyeti açısından da daha uygun olacağından rekabet gücümüzü de artıracak bir projedir. Kalkınma yolu projesi aslında yeni bir proje değil. 1990 yılından itibaren sekteye uğramış aslında daha önce fiilen kullandığımız bir yoldu. Daha önce Cizre üzerinden Kuveyt, Suudi Arabistan ve Dubai'ye taşımalar yapılıyordu. Körfez savaşı ile birlikte bu yol güzergahı sekteye uğramıştı. Bu yolu tekrardan hayata geçmesi ile beraber şehrimize bir canlılık kazandıracağı kesindir. Bölgede sağlayacağı canlılık, Türkiye'nin dördüncü büyük nakliye filosuna sahip şehrimizin lojistik anlamında kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacağı gibi şehrimizin turizmine, gastronomisine ve perakende ticaretine de çok büyük etkileri olacağını ön görüyoruz. Kalkınma yolu projesi ile beraber ikinci bir sınır kapısı olan Ovaköy Sınır Kapısı faaliyete geçecek. Bu, Irak'la olan ticaretimizi artıracağı gibi diğer ülkelere, körfez ülkelerine olan ticaretimizi de artıracağı için çok olumlu bir artış bekliyoruz" dedi.

Kalkınma Yolu projesine hazır olmak için şimdiden çalışmalara başlanılması gerektiğini söyleyen yıldırım, "Ülke olarak aslında yetkililere çağrımız olacaktır. 2028 yılında bitirilmesi planlanan kalkınma yolunu beklemeden önceliklerimiz olması lazım. Bu önceliklerimizin başında Ovaköy Sınır Kapısının faaliyete geçirilmesi, Şanlıurfa'dan Ovaköy'e kadar karayolunun tekrardan gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle Cizre ve Silopi arası karayolu çok kötü olduğu için lojistik araçlarımızda çok büyük zayiatlar oluşmaktadır. Yolun bozuk olmasından dolayı maddi kaybımız çok fazla olmaktadır. 2028 yılı gelmeden alternatif yol güzergahları oluşturarak, yollarımızın tadilatını gerçek anlamda yaparak lojistik yükü kaldıracak şekilde onararak daha iyi şekilde hazırlıklı olabiliriz" diye konuştu.

Kalkınma Yolu Projesi ile Bölgenin Ticareti Canlanıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kalkınma Yolu Projesi ile Bölgenin Ticareti Canlanıyor - Son Dakika

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