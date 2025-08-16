Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
16.08.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hükümetin memurlara 2026 yılı için yüzde 10+6 zam ve taban aylığa 1000 TL artış teklifini yetersiz bulan sendikalar, pazartesi günü Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacak. Memur-Sen, KESK ve Eğitim-Bir-Sen başta olmak üzere birçok sendika, Ankara'da miting ve yürüyüş düzenleyerek yeni bir teklif talep edecek.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tıkandı. Hükümetin ikinci teklifinde 2026 yılı için yüzde 10+6 zam ve taban aylığa 1000 TL artış önerisi sendikalar tarafından yetersiz bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı teklifi protesto eden sendikalar, pazartesi günü Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, ikinci teklifin de kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bu yalnızca bir ücret pazarlığı değil, emeğin geleceğine yönelik topyekûn bir saldırıdır" dedi. Karagöz, 18 Ağustos'ta 81 ilde bir günlük iş bırakma eylemi yapılacağını, talepler karşılanmazsa genel grev seçeneğinin gündeme geleceğini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız. Türkiye genelinde iş bırakacak, Ankara'da büyük mitingde toplanarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı. Yalçın, hükümetten sahayı rahatlatacak yeni bir teklif beklediklerini vurguladı.

Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

EĞİTİM-BİR-SEN DE SAHADA

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu da 81 ilde eylem çadırları kuracaklarını, 18 Ağustos'ta kitlesel yürüyüş ve Ankara Anadolu Meydanı'nda basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

PAZARTESİ HAYAT DURACAK

Sendikalar, hükümetin yeni ve kapsamlı bir teklif sunmaması halinde ülke genelinde geniş katılımlı iş bırakma eylemlerini hayata geçirecek. Pazartesi günü Ankara'da yapılacak miting ve yürüyüşün, toplu sözleşme sürecinde kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

"ADRES DOĞRU AMA MİKTAR SON DERECE YANLIŞ"

Memur-Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'la görüştüğünü belirterek, "Onun üzerine bir değerlendirme yaparak masada bulunan üç konfederasyon başkanıyla, heyet başkanı olarak bizleri davet ettiler ve beraber bir görüşmeye geçtik. Az önce ikinci teklifi istedik fakat ikinci teklifi ifade etsek mi etmesek mi bilemiyorum. Taban aylığa bin TL sadece bir teklifte bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış" dedi.

İş Dünyası, Ekonomi, Sendika, Türkiye, Eğitim, Ankara, Güncel, Yaşam, Memur, Kamu, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:47:04. #7.11#
SON DAKİKA: Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.