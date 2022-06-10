Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı! - Son Dakika
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Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!

10.06.2022 13:48

Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın karaya nakli için 170 kilometrelik hatta doğal gaz boruları döşenecek. Boruların denize indirilmesi için 13 Haziran günü Erdoğan'ın da katılımıyla tören düzenlenecek. Diğer taraftan doğal gazın ana dağıtım hattına bağlanması için karada da boru döşeme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi. Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı'nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı'na ulaştı.

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Filyos Limanı'nda TPAO'ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.

SONDAJ GEMİLERİNE 13 GEMİ DESTEK VERİYOR

4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri'ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

2 BİN 200 METRE DERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Filyos Limanı'ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek.

İLK GAZ 2023 YILINDA VERİLECEK

İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı! - Son Dakika

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