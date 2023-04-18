Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe saat 20.23'te karaya varacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi duyuracak - Son Dakika
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Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe saat 20.23'te karaya varacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi duyuracak

18.04.2023 12:40

Karadeniz gazının karaya getirilmesi için geri sayım başladı. 20 Nisan'da Filyos Limanı'nda gerçekleşecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni enerji yatırımları ve projeleri hakkında müjdeyi duyuracak. Törenin, Türkiye'nin 100. yılını kutlaması nedeniyle 2023 yılına atıfta bulunarak saat 20.23'te yapılacağı öğrenildi.

Türkiye'nin 2020 yılında Karadeniz açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda açtığı Tuna-1 kuyunda keşfedilen 85 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle birlikte başlattığı enerji bağımsızlığı mücadelesi, yerli ve milli gazın 20 Nisan 2023 günü Filyos'tan karaya çıkmasıyla taçlanacak.

KARADENİZ GAZI KARAYA ULAŞACAK

20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Filyos'ta bir tören düzenlenecek. Karadeniz Gazı karaya ulaşacak ve ilk kez yanacak.

GÖZLER SAAT 20.23'TE

Türkiye'nin 100. yılını kutladığı 2023 yılında Türkiye Yüzyılı sloganını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceği program saat 20.23'te gerçekleşecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü doğalgaz fiyatlarına ilişkin müjdeyi vereceğini söylemişti. Ucuz doğalgaz kullanımı, belirli miktarlarda doğalgaz hediyesi, belirli oranlarda indirim gibi vatandaşın lehine olacak formüller üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Karadeniz Gazı perşembe günü saat 20.23'te karaya çıkacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde verecek

170 KM DENİZ AÇIKLIĞINDA

Karadan 170 kilometrelik deniz açıklığında keşfedilen doğalgaz rezervleri, denizin 2 bin 200 metrelik tabanına kurulan kuyulardan çıkartılarak borular vasıtasıyla Filyos Limanı'nda kurulan doğalgaz işleme tesislerine getirilecek. Karada 8 binden fazla denizde ise 2 bin 500 kişinin mesai harcadığı projede 20 Nisan günü yapılacak tören öncesi hazırlıklar da tüm hızıyla sürüyor.

Karadeniz Gazı perşembe günü saat 20.23'te karaya çıkacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde verecek

ULUSAL AĞA DAĞITILACAK

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak olan doğalgaz rezervi Fatih, Yavuz ve Kanuni Sondaj gemilerinin çalışmaları sonucu karaya getirilecek. 53 yardımcı geminin de eşlik ettiği projede ilk etapta çalışmaların sürdüğü kuyulardan çıkartılacak olan yerli ve milli doğalgaz tesislerde işlendikten sonra 36 kilometre mesafeden ulusal ağa aktarılacak.

Karadeniz Gazı perşembe günü saat 20.23'te karaya çıkacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde verecek

MAYIS AYINDA HANELERDE KULLANILACAK

Son 3 yıldır Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervleri dünyanın da dikkatini çekti. 500 milyar doları aşan değeriyle büyük yankı uyandıran doğalgazın Mayıs ayı başından itibaren hanelerde kullanılması bekleniyor.

YORUMLAR (1)
  • Murat: Dolar Euro kaç lira olmuş kiralar ne alemde soğan patates almış başını gidiyor halen gaz diyorsun valla billaha oy vermicem sana Cevap Yaz 11 10 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe saat 20.23'te karaya varacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi duyuracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz gazı 20 Nisan Perşembe saat 20.23'te karaya varacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeli haberi duyuracak - Son Dakika
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