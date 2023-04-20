Karadeniz gazında tarihi anlar! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeli haberde

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Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında 2020'de yapılan ilk doğal gaz keşfi ve ardından karada 8 bin, denizde 2 binden fazla personelin iki yılı aşkın süredir üç vardiya esasıyla mesai harcadığı yerli gazın kullanıma sunulması için bugün Türkiye'nin enerji sektöründe bir dönüm noktası olacak.

YÜZLERCE TEST AŞAMASINDAN GEÇTİ

Denizin 2 bin 200 metre altındaki Deniz Tabanı Üretim Tesisi'nden boru hatlarıyla 30 saatlik yolculuk ve yüzlerce test aşamasından geçerek Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne ulaşan yerli gazın devreye alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde saat 20.23'te "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" düzenlenecek.

"HERKESİ MUTLU EDECEK BİR MÜJDE GELECEK"

Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişmeyi dün akşam Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez vermişti. Bakan Dönmez, "Yarın (bugün) gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

FATURALARA 130 LİRA İNDİRİM Mİ OLACAK?

Vatandaşları heyecanlandıran bu müjdenin doğal gazda indirim olarak duyurulmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda konutlarda aylık 25 metreküpe kadar kullanılan doğal gazın ücretsiz olacağı ve böylece vatandaşın faturasına 130 liralık indirim yansıyacağı konuşulanlar arasında.

MAYISTA EVLERE GİRİYOR

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazı, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek. Gazın içindeki muhtemel su ve yabancı maddeler burada ayrıştırılacak ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) standartlarına uygun hale getirilecek. Gaz akabinde BOTAŞ'a ait Ana Ölçüm İstasyonu'na ve ardından ulusal gaz şebekesine aktarılacak. Yerli gazın Mayıs'ın ilk yarısında evlere verilmesi hedefleniyor.

TAMAMI EYLÜL AYINDA DEVREYE ALINACAK

Doğal gazın çıkarılması süreci fazlar halinde ilerleyecek. Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyunun 5'i bugünkü törenin ardından, kalan 5 kuyu ise Eylül ayı sonunda devreye alınacak. Faz-2 üretimine 2026'da geçilmesi, faz-3'e Amasra Sahası'nın da üretime dahil edilmesiyle 2028'de geçilmesi öngörülüyor.

GÜNLÜK ÜRETİMDE KADEMELİ ARTIŞ

Günlük gaz üretimi Faz-1'de 10 milyon metreküp olacak, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküp seviyelerine ulaşacak. Faz-2'de Türkiye'deki konutların tüm ihtiyacının yerli gazla karşılanması hedefleniyor. Karadeniz'deki toplam rezerv miktarı Aralık 2022 itibarıyla 710 milyar metreküpe ulaştı.