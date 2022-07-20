Karasimailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" sözlerine yanıt verdi: Bunlar uydurma hikayedir, yap-işlet-devret projesinde 30'dan fazla firma var - Son Dakika
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Karasimailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" sözlerine yanıt verdi: Bunlar uydurma hikayedir, yap-işlet-devret projesinde 30'dan fazla firma var

20.07.2022 21:04
Karasimailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" sözlerine yanıt verdi: Bunlar uydurma hikayedir, yap-işlet-devret projesinde 30'dan fazla firma var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karasimailoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin yaptığı ihalelerin 5'li çete olarak adlandırdığı 5 büyük firmaya verildiği iddialarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu 5 büyük firma hikayesinin tamamı uydurma bir hikayedir. Bizim özelde yap-işlet-devret projelerini kastediyorlarsa, burada 30'un üzerinde firma var, burada da hiçbir kısıtlama yoktur" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karasimailoğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar içinde bulunan bir otelde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı konuşmasında, 183 milyar dolarlık yatırım karşısında 1 trilyon doların üzerinde ekonomiye etkisi olduğunu savunarak, "O yüzden yani 1 birim ulaştırma yatırımı yaptığınız zaman onun belli vadede, belli sürede 10 birim geri dönüşümünü sağlamış oluyoruz. Bu yaptığımız yatırımlar bize bunu gösterdi" dedi.

Bakan Karasimailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' iddialarına yanıt: Tamamı uydurma

"1 KURUŞ DAHİ ÖDEMEDİK"

Bakan Karasimailoğlu'nun açılış konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Bakan Karaismailoğlu, yol geçişlerinin devlete hiçbir maliyeti yok denmesine rağmen muhalefetin ısrarla devlete büyük maliyeti olduğuna vurgu yapmasının hatırlatılarak muhalefetin neden tatmin olmadığı sorusuna ilişkin şunları söyledi:

" Osmangazi Köprüsü, İstanbul- İzmir Otoyolu 6,7 milyar dolar, Malkara- Çanakkale ve Çanakkale Köprüsü 2 milyar 545 milyon avro. Bakın bunlar yapım sırasında devletten 1 kuruş çıkmadı. 1 kuruş dahi ödemedik. İşletme masraflarının hiçbirine karışmıyoruz, tamamen onlar da yükleniciye ait, o da çok ciddi bir maliyettir. Bu sefer de diyorlar ki: Yok maliyetleri çok yüksek, yok 4 köprü, 3 köprü yaparsın. Neye göre bunu söylüyorsun? Çanakkale Köprüsü'nde kullanılan demirin metresi belli, ağırlığı belli, oradaki betonun ağırlığı belli, yapım maliyeti belli, hadi çıkarın. Bugün 2 milyar 545 milyon avro Çanakkale Köprüsünün maliyeti. Siz bunu bugün ihale etseydiniz bu 3 milyar avrodan aşağıya çıkmazdı."

Bakan Karasimailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' iddialarına yanıt: Tamamı uydurma

"5 BÜYÜK FİRMA HİKAYESİNİN TAMAMI UYDURMA"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yap-işlet-devret projeleri için açılan ihalelerin "5'li çete" olarak adlandırdığı 5 büyük firmanın aldığı iddialarına ilişkin Karasimailoğlu, "Arkadaşlar, bu 5 büyük firma hikayesinin tamamı uydurma bir hikayedir. Bizim özelde yap-işlet-devret projelerini kastediyorlarsa, burada 30'un üzerinde firma var, burada da hiçbir kısıtlama yoktur. Dediğim gibi Çanakkale Köprüsüne 17 firma teklif verdi. Diyelim yaklaşık 30'un üzerinde firma var, bunların da limitleri yaklaşık birbirine eşittir" dedi.

Bakan Karasimailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' iddialarına yanıt: Tamamı uydurma

"KANAL İSTANBUL OLMAZSA OLMAZIMIZ"

Kanal İstanbul'un ihtiyaç olup olmadığı sorusu yönetilen Karasimailoğlu, "Kanal İstanbul'a neden ihtiyaç olduğunu küresel anketler, dünyadaki lojistik hareketlerin gelişmesi, İstanbul Boğazındaki bu hareketliliğin bundan sonraki artan trafiğe hizmet veremeyeceği ve burada geçmişte yaşanmış olan sıkıntılar, oradaki yangınlar, kazalar, onların İstanbul'a vermiş olduğu sıkıntılar, oradaki can kayıpları ve şu anda Marmara Denizi'nde haftalar süren bekleme sürelerinin azaltılması, onların çevreye, iklime vermiş olduğu zararlar var. Bunların önüne geçebilmek için, Kanal İstanbul olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi" dedi.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un ana ihalesinin ne zaman yapılacağı sorusunun yönetilmesi üzerine, "Biz öncelikle bu ulaşım yollarını, alternatif yollarını yaptıktan sonra o süreç de bir taraftan devam ediyor, çünkü orada hem yatarım programımızda bu proje var, hem oradaki bizim yine yapım teknolojileri, yapım metotları üzerinde aslında kesinleştirdiğimiz işler var ama, farklı bir gözle de yine bunun araştırması, incelmesi devam ediyor. Dünyanın bu işte tecrübeli en büyük altyapıları, deniz yapıları yapmış firmalarla da görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Karasimailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' iddialarına yanıt: Tamamı uydurma

"YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ, BÜTÇEYE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ"

Yap-işlet-devret projelerine ilişkin, "Yani attığımız taş ürküttüğünüz kurbağaya fazlasıyla değdi" diyen Karasimailoğlu, şöyle devam etti:

"Yap-işlet-devret 37,5 milyar dolarlık yatırımı devlet bütçesinden yapsaydık, somut olarak vermem gerekirse, Tokat Havalimanını yapamayacaktım, Rize- Artvin Havalimanını yapamayacaktık. Kömürhan Köprüsünü yapamayacaktık. Çünkü bütün bütçeyi oraya ayırmamız gerekecekti. Aynı Birinci Boğaz Köprüsü'nde yapılmış olduğu gibi. O yüzden bu yap-işlet-devret projeleri ileride bütçeye kaynak sağlamak açısından önemli."

Bakan Karasimailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' iddialarına yanıt: Tamamı uydurma
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Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karasimailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun '5'li çete' sözlerine yanıt verdi: Bunlar uydurma hikayedir, yap-işlet-devret projesinde 30'dan fazla firma var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karasimailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "5'li çete" sözlerine yanıt verdi: Bunlar uydurma hikayedir, yap-işlet-devret projesinde 30'dan fazla firma var - Son Dakika
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