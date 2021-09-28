Karasu Limanı'nda hedef, yıllık 40 bin araç ve 1,1 milyon ton yük

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı'nda yılın 1,1 milyon ton elleçleme ve 40 bin araçlık Ro-Ro seferleriyle tamamlanması hedefleniyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1994 yılında yapımına başlanan ve 21 yılda inşa edilen limanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen 2020'de Ro-Ro seferleriyle 29 bin araca hizmet verildi. Limanda geçen yıl genel kargo yükü miktarı ise 880 bin ton olarak gerçekleşti.

Dünya genelinde ticaret hacminin artmasıyla yılın ocak-ağustos döneminde genel kargo yüklerinde 750 bin ton elleçlemeye ulaşan limanda, bu yıl 1,1 milyon ton elleçleme, Ro-Ro seferlerinde de 40 bin araca hizmet verilmesi hedefleniyor.

Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere en yakın limanlar arasında yer alan Karasu Limanı'nın, hızlı ürün göndermek isteyen firmalar tarafından tercih edilmesiyle ülke ihracatına olumlu katkı sağlanması bekleniyor.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Karasu'dan Ukrayna'ya 5 gün, Ukrayna'dan da Karasu'ya 5 gün Ro-Ro seferlerinin düzenlendiğini söyledi.

Bir seferde 80-120 civarında tırın taşındığına dikkati çeken Altuğ, gemilerle, tırların yanı sıra yolcu taşımacılığının da yapıldığını belirtti.

Limanın bölge ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Altuğ, "Anadolu'nun bu anlamda Karadeniz'e, hatta Avrupa'ya en yakın Ro-Ro limanının Sakarya olduğunu görüyoruz. Özellikle Batı'ya açılan gümrük kapılarımızda çok ciddi tır yoğunluğumuz var. Avrupa'ya gitsin diye günde 5 bin tır çıkarıyoruz, diğer ülkeler belli sayıda tırımızı kabul ediyor. Dolayısıyla bu, ülke ihracatı ve üretimi için büyük problem. Bunu nasıl aşacağız? Karasu gibi Batı'ya, Avrupa'ya yakın limanlarla aşacağız. Baktığınızda en fizibil Ro-Ro limanı, Karasu görünüyor." diye konuştu.

Altuğ, Sakarya'nın lojistik yollarının ve avantajlarının çok fazla olduğunu, bunu da sonuna kadar kullanmak istediklerini dile getirdi.

Şubatta başlayan Karasu- Köstence (Romanya) hattındaki seferlerin karşı limandaki inşaat ve gümrük işlemlerinin hazır olmaması nedeniyle yapılamadığını ifade eden Altuğ, eksikliklerin giderilmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını söyledi.

"Geçen yıl 29 bin araç ve 880 bin ton elleçleme gerçekleşti"

Karasu Limanı Müdürü Gökçen Erdem de 2017 Ocak'ta yaklaşık 230 dönüm alanda işletmeye geçen limanın 1600 metre ana mendireği, 625 metre tali mendireği olan tam korunaklı bir liman olduğunu belirtti.

Limanın toplam rıhtım uzunluğunun bin metre, draftının (geminin tabanı ile su seviyesi arasında kalan mesafe) ise eksi 11 metre seviyesinde olduğu bilgisini veren Erdem, 200 metre uzunluğunda yaklaşık 35 bin tonluk gemilere hizmet verebilen, genel kargoda yıllık 1,5 milyon ton elleçleme, Ro-Ro seferlerinde de 100 bin araç kapasitesine sahip olduklarını anlattı.

Karasu Limanı'nın genç bir liman olduğuna işaret eden Erdem, yüklerinin her yıl düzenli olarak arttığını ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl yüklerde bir miktar azalma yaşandığını belirten Erdem, "Hem Ro-Ro hem genel kargo hem de konteyner yüklerine hizmet vermekteyiz. Geçen yıl Ro-Ro yüklerinde her ne kadar pandemi olsa da yine de iyi bir sene geçirdik diyebiliriz, 29 bin araç kapasitesine ulaştık. Genel kargoda yüklerimizde bir miktar düşüş oldu, 880 bin tonda kapattık." dedi.

"Yıl sonuna kadar 1,1 milyon ton civarında yükümüz olacak"

Erdem, dünya genelinde kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl ticaretin canlandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ticaret hacminin dünya çapında artış göstermesiyle beraber Ro-Ro yüklerinde 40 bin araç kapasitesini bir miktar geçeceğiz. Genel kargo yüklerindeki artışla beraber 1 milyon ton baremini bu yıl için geçmeyi öngörüyoruz. Yılın ilk 8 ayında 750 bin ton elleçlemeye ulaştık. Yıl sonuna kadar 1 milyon 100 bin ton civarında yükümüz olacak."

Limana talebin çok yüksek olduğunu, gelecek yıl için yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını söyleyen Erdem, "Gelecek yıl için yeni planlamalar yapıyoruz, talep çok yüksek, talepleri karşılamakta özellikle bu aylarda zorlanıyoruz. Ro-Ro yüklerinde yeni hatlar açmayı planlıyoruz. Genel kargo yüklerinde yeni müşterilerle ek yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Ek yatırımlarla genel kargo yüklerimizi artırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdem, 2020'de 8 bin 500 yolcu taşıdıklarını, bu yıl kısıtlamaların kalkması ve uçak seferlerinin sayısının artmasıyla yolcu sayısının düşeceğini belirterek, bu yılı 6 bin kişiyle kapatabileceklerini dile getirdi.