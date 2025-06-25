Karmod, deprem sonrası 5'inci çelik cami projesini Gaziantep'te gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod, deprem sonrası 5'inci çelik cami projesini Gaziantep'te gerçekleştiriyor

25.06.2025 16:58
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Karmod, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı çelik konstrüksiyon cami projelerinin beşincisini Gaziantep'in Araban ilçesinde inşa ediyor.

Karmod, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı çelik konstrüksiyon cami projelerinin beşincisini Gaziantep'in Araban ilçesinde inşa ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Araban Merkez Camii'nin çelik konstrüksiyon sistemiyle yapılan inşasında boya aşamasına geçildi. Karmod daha önce Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere deprem bölgesinde dört farklı cami projesini tamamlamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Genel Müdürü Uğur Kadir, Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarladıkları çelik konstrüksiyon cami modeliyle sürdürülebilir binalara örnek oluşturduklarını vurguladı.

Yapı güvenliği ve hızlı kuruluma sahip çelik yapılarıyla deprem sonrası yeniden yapılanmaya katkı sağladıklarını belirten Kadir, "Karmod olarak depremin hemen sonrası konteyner yapılarımızla acil ihtiyaç duyulan geçici konutlar ürettik. Hemen akabinde kalıcı prefabrik toplu konutlarla birlikte bölgede ticaretin yeniden canlanması için ticari iş yerleri hazırladık. Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarladığımız çelik camilerimizle bölgenin yeniden inşasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yapı güvenliği ve hızlı kurulum avantajlarıyla çelik cami modelimizle bölgede sürdürülebilir binalar örnek oluşturuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çelik sistemle inşa edilen camilerin deprem güvenliğiyle de öne çıktığını aktaran Kadir, "Ülkemizin çoğu yerleşim merkezinin deprem riskiyle karşı karşıya olduğu bir gerçek. Cami gibi geniş kitlelerin bir araya geldiği binaları çelik konstrüksiyon sistemle inşa ederek güvenli sürdürülebilir yapı çözümlerine yönelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kadir, ön üretimi fabrika tesislerinde gerçekleştirilen çelik bina modellerinde sahada üretim kaynaklı oluşabilecek hataların tamamen ortadan kaldırılmış durumda olduğuna dikkati çekti.

Mayısta temeli atılan camiyi bir ay içerisinde boya aşamasına getirdiklerini belirten Kadir, "Güvenli ve uzun ömürlü çelik yapı modelimizle konuttan sosyal binalara yapı inşa sürelerini kıyaslanmaz oranda hızlandırıyoruz. 489 metrakare büyüklükteki Araban Merkez Camiinin kurulumunu 16 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Boya aşamasına geçilen camiyi iç süsleme uygulamaları dahil toplam iki ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Projenin Kahramanmaraş depremi sonrası Karmod tarafından inşa edilen 5'inci cami olduğunu vurgulayan Kadir, şunları kaydetti:

"Araban Merkez Cami 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin ardından ülke genelinde inşa ettiğimiz 5'inci cami projesi. Söz konusu deprem sonrası Kahramanmaraş Afşin'de Hz. Osman Camii, Kahramanmaraş Nurhak'ta Bolu Camii, Hatay Antakya'da Narlıca Deprem Şehitleri Camii ve İstanbul Tuzla'da Orhanlı Sanayi Camilerinin inşasını tamamlamıştık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karmod, deprem sonrası 5'inci çelik cami projesini Gaziantep'te gerçekleştiriyor - Son Dakika

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