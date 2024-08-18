Ekonomi

Kars'ta Temmuz ayında 405 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; Kars'ta Temmuz ayında 405 konut satılırken, TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da 348, Iğdır'da 126 ve Ardahan'da Temmuz ayında 61 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu. - KARS