Kasım Fırsatları'nda iyzico ile Rekor - Son Dakika
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Ekonomi

Kasım Fırsatları'nda iyzico ile Rekor

iyzico, Kasım Fırsatları'nda işlem hacmini yüzde 40 artırarak dakikada 30 bin işlem gerçekleştirdi.

01.12.2024 11:17
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"iyzico", "Kasım Fırsatları" kapsamında 28-29 Kasım'da iyzico üzerinden dakikada 30 bin işlem gerçekleştirilirken, toplam işlem hacminin geçen yıla göre yüzde 40 arttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre iyzico, Kasım Fırsatları kapsamına özel alışveriş istatistiklerini açıkladı. Toplam 130 bin üye iş yeri ile 20'den fazla sektörde hizmet verirken, 6 milyon dijital cüzdan kullanıcısıyla Türkiye'nin finansal teknoloji şirketlerinden biri olan iyzico, özellikle teknoloji yatırımları sayesinde verimli bir alışveriş dönemini geride bıraktı.

Kasım Fırsatları kapsamında iyzico üzerinden dakikada 30 bin işlem yapıldı ve toplam işlem hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 40 arttı. Dijital cüzdan "iyzico ile Öde" seçeneğiyle yapılan işlem sayısında yüzde 73 artış yaşanırken, işlemlerdeki payı geçen yıla göre yüzde 18'den yüzde 30'a yükseldi. iyzico ile Öde ortalama sepet tutarı ise 3 bin 148 liraya yükselerek diğer ödeme yöntemleriyle gerçekleştirilen ortalama sepet tutarının 2 katına ulaştı.

Ayrıca tüm yapılan işlemlerin ortalama sepet tutarı geçen yıla kıyasla yüzde 41 artarak 1145 liradan 1613 liraya yükseldi. Alışveriş yapan kişilerin demografik yapısına bakıldığında yüzde 60'ını kadınlar, yüzde 40'ını ise erkekler oluşturdu.

Marmara Bölgesi yine zirvede

En çok alışveriş yapılan bölgeler incelendiğinde Marmara Bölgesi yine zirvede yer alarak, toplam işlemlerin yüzde 66'sı ve alışveriş hacminin yüzde 51'ni temsil etti. Akdeniz Bölgesi de yükselişini sürdürerek, yüzde 33 ile işlem hacmini bir önceki yıla göre en çok artıran bölge oldu.

İstanbul dışında en çok işlem geçiren 5 şehir sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli olarak kayıtlara geçti. Toplam işlem sayısının yüzde 72'si İstanbul, Ankara ve İzmir'den gerçekleştirildi. İşlem sayısını en çok artıran şehir yüzde 39 ile Hakkari, işlem hacmini en çok artıran şehir yüzde 91 ile Kars oldu.

29 Kasım Cuma günü işlem penetrasyonunu en çok artıran kategoriler geçen yıla kıyasla değişiklik göstermedi. Gıda sektörü geçen yıla kıyasla yüzde 5'lik bir artış yakaladı. İlk üç kategori ise sırasıyla giyim, gıda ve eğlence oldu.

Bu yılki gerçekleşen alışverişlerde debit kartı kullanımı geçen yıla göre yüzde 2 puan artarak yüzde 39'a ulaştı. Tüketicilerin bu yıl tek çekimle ödeme oranı yüzde 68.6 iken taksitli işlem oranı yüzde 31 olarak gerçekleşti. Taksitli yapılan işlemlerinin yüzde 77'si 3 taksitle gerçekleşti. 2 taksitli işlemler geçen yıla göre 7.4 puan arttı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Alışveriş, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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