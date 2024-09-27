Kayseri İhracatı Ağustos'ta 322 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kayseri İhracatı Ağustos'ta 322 Milyon Dolar

Kayseri İhracatı Ağustos\'ta 322 Milyon Dolar

KTO Başkanı Gülsoy, Ağustos'ta 155 ülkeye 322 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı.

27.09.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos Ayı İhracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Gülsoy; "Ağustos ayında 155 ülkeye 322 milyon 107 bin dolar ihracat, 149 milyon 104 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Her şartta özverileriyle çalışarak üreten iş insanlarımıza, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TÜİK verilerine göre 2024 yılı Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy; "Ağustos ayı ihracat rakamlarına göre 322 milyon 107 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,46 artış bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 oranında azalış yaşanmıştır. Kayseri olarak İthalatımız ise 149 milyon 104 bin dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 1,26 artış gerçekleşmiştir. İlk 8 ay toplam ihracatımız 2 milyar 465 milyon 790 bin dolara yükselmiştir. Geçen yılın ilk sekiz ayına oranla yüzde 3,87 oranında artış yaşandı" diye konuştu. Kayseri'den 155 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğinin altını çizen Gülsoy; "İhracat pazarlarımız; Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Romanya, Polonya, Fas, Rusya Federasyonu, İtalya, Birleşik Krallık'tır" ifadelerini kullandı. Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy; "Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayii gibi sektörlerde artış yaşanırken Deri ve Deri Mamulleri, Makine ve Aksamları, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi gibi sektörlerde azalış gerçekleşmiştir" dedi. İhracatçı üyelerimizin yaşadığı sorunlara değinen Gülsoy, ülke ihracatının önündeki en büyük engelin yüksek enflasyon, yüksek faiz, krediye ulaşım, yüksek kredi maliyetleri, küresel durgunluk ile finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirtti. İhracatçılarımızın mücadeleci yapılarıyla durmaksızın çalıştıklarını ve ürettiklerini ifade eden Gülsoy; "Yüksek enflasyon, faiz, kredi maliyetleri ve küresel durgunluk iş dünyasını zorlarken, tüm bunlarla birlikte reel olmayan döviz kuru ihracatçılarımız üzerindeki baskıyı artırıyor. Her geçen gün artan maliyetler, yeni vergi düzenlemeleri ve zamlar, ihracatçılarımızın elini zayıflatıyor. İşletmelerimiz, artan maliyet baskısı altında ayakta kalmaya çalışırken fiyat avantajını, dolayısıyla müşterilerini kaybediyor. Tüm dünyadaki talep daralması da maalesef ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Ayrıca enflasyonla mücadele sürecinde iç talebin zayıflaması kaçınılmazken, dış talebi devreye sokacak bir kur politikası ve destek politikasına ihtiyaç var. Çarkların dönmesi, istihdamın sürdürülebilirliği için krediler konusunda üreten kesime yönelik kolaylaştırıcı adımlar devreye alınmalıdır. Kredi maliyetleri ve krediye ulaşım kolaylaştırmalıdır. Sanayi sektöründeki yavaşlamayı canlandıracak tedbirler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Ekonomide zorlukların aşılması için üreten kesimin elinden geleni yaptığını kaydeden Gülsoy; "Her türlü güçlük karşısında emek ve özveriyle üreten, ülkemiz ve şehrimizin kalkınmasında öncülük eden tüm ihracatçı üyelerimizi ve ekiplerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ömer Gülsoy, Politika, Ekonomi, İhracat, kayseri, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kayseri İhracatı Ağustos'ta 322 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:31:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri İhracatı Ağustos'ta 322 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement