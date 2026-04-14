Kayseri Pastırmasında Üretim Yüzde 67'ye Çıktı

14.04.2026 13:21
Kayseri pastırması, AB coğrafi işaret tescili aldı ve üretim hedefi yüzde 75'e yükseldi.

AVRUPA Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen Kayseri pastırmasında üretim bu yıl yüzde 67'ye ulaştı. AB'den tescil alınmasının ardından üretim hedefi yüzde 75'e çıkarken, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, "Türkiye'nin lider pastırma üretimini yapıyoruz. Şu anda Avrupa'ya da açılacak şekilde coğrafi işaret almış durumdayız" dedi.

Kent mutfağının önemli ürünlerinden, tarihi yüzyıllar öncesine dayanan Kayseri pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı. Türkiye'de pastırma üretimini yüzde 67'sinin yapıldığı Kayseri'de, AB'den tescil alınmasının ardından üretim hedefi de yüzde 75'e çıktı. KTB Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri olarak Türkiye'ye cevap veren bir iliz. Üretimimizde pastırma, sucuk ve bunun yanı sıra kavurma ve mantı da var. Ramazan ayında pastırma ve sucuk satışlarımızda, mevcut satışlarımıza göre en az yüzde 25 daha fazla satış olur. Özellikle gurbetçi aylarında ürünlerimiz rağbet görür. Bizim de ramazan aylarında ilimizde özellikle sucuk içi ve pastırma, iftar sofralarında tercih edilir. Bundan dolayı ramazan ayında pastırmamız ve sucuğumuz özellikle sucuk içimiz diğer aylara nazaran yüzde 20-25, bazı zamanlarda yüzde 35'e kadar fazla üretilir ve satılır" diye konuştu.

'ÖNEMLİ KILAN, ERCİYES RÜZGARI'

Başkan Bağlamış, "Kayseri pastırmasını önemli kılan; Erciyes'in rüzgarı, Karpuzatan bölgesinde esen ters rüzgardan kaynaklıdır. Bundan dolayı da ülke genelinde de Kayseri pastırması tercih ediliyor. Üretim kısmı özellikle bir maharete tabi olan bir üründür. Şu anda Türkiye'de pastırmanın yüzde 65'ini üreten bir iliz. 2025 yılında Türkiye genelinde normalde yüzde 65 civarında üretim yaptığımız pastırma ürünün üretimi yüzde 67'ye çıktı. Bu da demek oluyor ki Kayseri pastırması her geçen yıl Türkiye genelinde daha çok tercih ediliyor" dedi.

'BÜYÜK BİR GURUR'

AB tescili için uzun yıllar uğraştıklarını kaydeden Recep Bağlamış, "Yakın zamanda Avrupa Birliği'nden coğrafi bir işaret aldık. Burası aslında 2000 yılından itibaren uğraştığımız bir platform. Diğer illerden, bizden önce alanlar oldu. Kayseri pastırması hem Türkiye'de hem de dünya genelinde rağbet gördüğü için rakiplerimiz bizim coğrafi işaret almamıza engel olmak adına itirazlarda bulundu. Ama şükürler olsun. Bu yıl özellikle Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret alarak pastırma ürünümüzü artık dünya genelinde tescillemiş olduk. Bu da büyük gurur" diye konuştu.

'ZORLU BİR SÜREÇ OLDU VE BAŞARDIK'

Bağlamış, "Kayseri denildiğinde pastırma, sucuk ve mantı akla gelir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de yer alan pastırmamızın yüzyıllardan beri Kayseri'de üretildiği hem vatandaş tarafından hem de tarih boyunca bellidir. Biz Kayseri olarak gurur duyuyoruz. Türkiye'nin lider pastırma üretimini yapıyoruz. Şu anda Avrupa'ya da açılacak şekilde coğrafi işaret almış durumdayız. Bulgaristan'ın da kuru eti var. Onların içinde 'Kayzer' diye geçiyor. İsim benzerliği ve aynı et ürünü olduğundan dolayı yaklaşık 4-5 yıldır bu itiraz süreçleri devam etti. Ama biz özellikle çemenimiz ve üretim kıstaslarımızı Avrupa Birliği'ne anlattık. Onların da kafasına yattı. 2026 yılında bunlar, göz önünde bulundurularak Kayseri pastırmasına artık coğrafi işaret verdiler. Bulgaristan, Kayseri ismini bize vermemek ve pastırmanın öne çıkmaması ile ilgili çok mücadele etti. Bunun bir rekabet konusu olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa ülkelerinde pastırma üretimi yaptıklarında, pazarlama noktasında Kayseri pastırması olunca, pazarlama süreçlerinin zor olacağını düşünerek, buna itiraz ettiklerini düşünüyorum. Zorlu bir süreç oldu ve başardık. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

PASTIRMA ÜRETİMİNDE YENİ HEDEF

Bağlamış, "Özellikle kayak sezonunda burada 50 bine yakın hem yurt içinden hem yurt dışından ziyaretçi oluyor. Pastırma ve sucuğumuzda o dönemde üretimin 2-3 katı oluyor. Hem üretim hem satış oluyor. Bundan dolayı da mutluyuz. Erciyes Dağı da şehrimize inanılmaz bir değer katıyor. Ben özellikle şunu da vurgulamak istiyorum, biz her yıl yüzde 65 civarında Kayseri'de pastırma üretimi yaptığımızı ifade ediyorduk. 2 yıllık verilerimize baktığımızda; bu oranlarımız şu anda yüzde 67-68 seviyelerine çıkmış. Bundan dolayı da mutluyuz. İnanıyorum ki birkaç yıl sonra Türkiye genelinin pastırmasının yüzde 75'ini ilimizde üretme gayretinde olacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:58:02.
