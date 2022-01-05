Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi

Kazakistan'da zamları önlemek amacıyla sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin ve dizel yakıtın yanı sıra temel gıda ürünlerinin fiyatına 180 günlük devlet düzenlemesinin getirilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilgili kurumlarla ülkenin sosyoekonomik durumuna ilişkin çalışma toplantısı yaptı. Tokayev, toplantıda ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ek yeni önlemler aldı.

LPG'NİN TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA SATILMASI BİR YIL ERTELENDİ

Buna göre LPG, benzin ve dizel yakıt ile temel gıda ürünlerinin fiyatlarına 180 günlük devlet düzenlemesi getirildi. LPG'nin tamamen elektronik ortamda satılması ise bir yıl ertelendi. Daha önce ülkede Ocak 2022 itibarıyla LPG ticaretinin tamamen elektronik ortamdan yapılması kararlaştırılmıştı.

"KAZAKİSTAN HALKINA" ADLI BİR KAMU FONU OLUŞTURULACAK

Aynı süreyle aidat tarifelerinin yükseltilmesine, moratoryum getirilmesine ve nüfusun dar gelirli kesimi için ev kiralarının sübvansiyonuna ilişkin çalışmalar başlatılacak. Sağlık sorunlarının çözümüne odaklı özel ve kamu kaynaklarından finanse edilen "Kazakistan Halkına" adlı bir kamu fonu oluşturulacak.

GÖSTERİLERDE 200'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gösterilerde 95 polisin yaralandığı ve bir arabanın ateşe verildiği gösterilerde 37 polis arabasının zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV HÜKÜMETİN İSTİFASINI ONAYLADI

Gösterilerin en büyük katılımla gerçekleştiği Almatı'da ise sokaklar halen polis ve ordu tarafından kontrol ediliyor. Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını onaylamıştı.

GÖREVİ ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI YÜRÜTECEK

Yeni kabine oluşturulana kadar ise başbakanlık görevini eski Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'un yürüteceği, diğer bakanların da yenileri atanana kadar görevlerinin başında olmaya devam edecekleri açıklanmıştı.