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Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi - Son Dakika

Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi

05.01.2022 11:42

Kazakistan'da doğal gaz zammını protesto için binlerce kişi sokağa inerken, günden güne yükselen protestoların alevlenmesi sonrasında hükümet istifa etti. Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını onaylayan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ek yeni önlemler aldı. Ve zamları önlemek amacıyla LPG, benzin ve dizel yakıtın yanı sıra temel gıda ürünlerinin fiyatına 180 günlük devlet düzenlemesinin getirilmesi kararlaştırıldı.

Kazakistan'da zamları önlemek amacıyla sıvılaştırılmış petrol gazı, benzin ve dizel yakıtın yanı sıra temel gıda ürünlerinin fiyatına 180 günlük devlet düzenlemesinin getirilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ilgili kurumlarla ülkenin sosyoekonomik durumuna ilişkin çalışma toplantısı yaptı. Tokayev, toplantıda ülkedeki durumu istikrara kavuşturmak için ek yeni önlemler aldı.

LPG'NİN TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA SATILMASI BİR YIL ERTELENDİ

Buna göre LPG, benzin ve dizel yakıt ile temel gıda ürünlerinin fiyatlarına 180 günlük devlet düzenlemesi getirildi. LPG'nin tamamen elektronik ortamda satılması ise bir yıl ertelendi. Daha önce ülkede Ocak 2022 itibarıyla LPG ticaretinin tamamen elektronik ortamdan yapılması kararlaştırılmıştı.

Kazakistan'da hükümeti istifa ettiren protestolar sonrası akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi getirildi

"KAZAKİSTAN HALKINA" ADLI BİR KAMU FONU OLUŞTURULACAK

Aynı süreyle aidat tarifelerinin yükseltilmesine, moratoryum getirilmesine ve nüfusun dar gelirli kesimi için ev kiralarının sübvansiyonuna ilişkin çalışmalar başlatılacak. Sağlık sorunlarının çözümüne odaklı özel ve kamu kaynaklarından finanse edilen "Kazakistan Halkına" adlı bir kamu fonu oluşturulacak.

Kazakistan'da hükümeti istifa ettiren protestolar sonrası akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi getirildi

GÖSTERİLERDE 200'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gösterilerde 95 polisin yaralandığı ve bir arabanın ateşe verildiği gösterilerde 37 polis arabasının zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Kazakistan'da hükümeti istifa ettiren protestolar sonrası akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi getirildi

CUMHURBAŞKANI TOKAYEV HÜKÜMETİN İSTİFASINI ONAYLADI

Gösterilerin en büyük katılımla gerçekleştiği Almatı'da ise sokaklar halen polis ve ordu tarafından kontrol ediliyor. Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını onaylamıştı.

Kazakistan'da hükümeti istifa ettiren protestolar sonrası akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi getirildi

GÖREVİ ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI YÜRÜTECEK

Yeni kabine oluşturulana kadar ise başbakanlık görevini eski Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'un yürüteceği, diğer bakanların da yenileri atanana kadar görevlerinin başında olmaya devam edecekleri açıklanmıştı.

Kazakistan'da hükümeti istifa ettiren protestolar sonrası akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi getirildi

NE OLMUŞTU?

Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde, 2 Ocak'ta şoförler LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı. Kentin ana yollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 tengeden 60 tengeye indirilmesini istemişti. Hükümetin LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 Dolar) indirdiklerini açıklamasına rağmen protesto gösterileri kısa sürede Kazakistan geneline yayılmıştı. Tokayev de 5-19 Ocak tarihleri için Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

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Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kazakistan'da protestolar hükümet düşürdü! Akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi geldi - Son Dakika
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