Kemer Belediye Başkanı: 40 Bin Romanyalı Turisti Ağırlamayı Hedefliyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Kemer Belediye Başkanı: 40 Bin Romanyalı Turisti Ağırlamayı Hedefliyoruz

Kemer Belediye Başkanı: 40 Bin Romanyalı Turisti Ağırlamayı Hedefliyoruz

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 400 bin Romanyalı turistin Antalya'ya geleceğini, bunlar arasından en az 40 bininin Kemer'de misafir edilmesini planladıklarını açıkladı. Ayrıca, turizm fuarlarına katılarak Kemer'in tanıtımını artıracaklarını belirtti.

25.11.2024 17:03  Güncelleme: 17:07
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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 40 bin Romanyalı misafiri Kemer'de ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen TTR Romanya Turizm Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizm sezonunun sonuna geldiklerini belirterek, arada boşluklar olduğunu ancak güzel bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi. Topaloğlu, bu yılki turizm sezonunda turist potansiyelinin değiştiğine dikkat çekerek, "Turist potansiyeli artık çeşitlendi. Önceki gibi Rus ve Ukrayna'ya bağlı kalmadık. Rusya ve Ukrayna savaş halinde olduğu için Polonya, Slovakya, Bulgaristan ve diğerleriyle çeşitlilik sağladık. Arkadaşlarımız kasım ayının ilk haftasında İngiltere'de düzenlenen Londra Turizm Fuarı'na katıldı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ile de görüştüm. İngiltere'den çok iyi veriler aldıklarını söyledi. Özellikle Antalya ve Kemer'e çok fazla ilgi olduğunu söyledi" dedi.

Geçen hafta Romanya'da düzenlenen TTR Romanya Turizm Fuarı'na katıldığını hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Kemer Belediyesi olarak katıldığımız fuarda acentelerle yaptığımız çalışmalarda şunu öğrendik; Romanyalıların tatil anlayışı var, illaki gittikleri yerde kum olmasını istiyorlar. Belek ve Alanya tarafına daha fazla kum olduğu için gidiyorlarmış. Acente yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde tanıtım videoları ve fotoğraflarla Kemer'imizi tanıtmaya çalıştık ve bir nebze de olsa fikirlerini değiştirme imkanı elde ettik. Antalya'ya gelen 400 bin Romanyalı misafirin gelecek sene turizm sezonunda en az yüzde 10'u Kemer'e gelecek. Yaklaşık 40 bin Romanyalı misafiri Kemer'de ağırlamayı planlıyoruz. Romanyalı turistler sorunsuz ve para harcayan bir turist kitlesi diyorlar. Bu bizim için büyük bir avantaj" diye konuştu.

Kemer Belediyesi olarak ilçeyi en iyi şekilde tanıtmak için turizm fuarlarına katılım sağlamaya devam edeceklerine değinen Başkan Topaloğlu, şunları söyledi:

"Önümüzde Hollanda, Almanya, Moskova ve Kazakistan fuarları var. Kemer Belediyesi olarak bu fuarların hepsine katılım sağlayacağız ve bölgemizi tanıtmaya devam edeceğiz. İngilizler 2025 turizm sezonunun çok iyi olacağını öngörüyorlar. Romanya'dan geçen seneye oranla yüzde 70 daha fazla bir talep söz konusu. Bu çok iyi bir rakam. Savaş bile artık insanların umurunda değil. Milletin tek umurunda olan şey kurun sabit tutulması, girdilerin fazla olması nedeniyle kur bazında otellerin fazla zam yapmasından çekiniyorlar. Bunda da yapacak bir şey yok ama 2025 turizm sezonunun daha iyi olacağını söylüyorlar." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kemer Belediye Başkanı: 40 Bin Romanyalı Turisti Ağırlamayı Hedefliyoruz - Son Dakika

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