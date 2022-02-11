Üye Girişi
Kira fiyatını duyanlar pes dedi! Sığınak gibi yere 3.500 TL istediler - Son Dakika

Kira fiyatını duyanlar pes dedi! Sığınak gibi yere 3.500 TL istediler

11.02.2022 14:57

Emlak fiyatlarının artması sonrası kiralık ev arayan vatandaşlar gördükleri ilanlara inanmakta güçlük çekiyor. Son olarak İzmir'de verilen bir ilanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bir villanın bodrum katı olduğu söylenen tek odalı ısıtmasız yer için 3.500 TL kira istenmesi tepki çekti. Birçok kişi kiralanan yeri sığınağa benzetti.

Son dönemde emlak fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar bütçesine uygun kiralık ya da satılık ev bulmakta zorlanırken bugün gündeme gelen bir ilan ise durumun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir'de bir villanın bodrum katı olduğu söylenen yer için 3.500 TL kira istenmesi sosyal medyada büyük yankı buldu.

Villanın bodrum katı için 3.500 TL istenen kiralık ilanı olay oldu! Sığınak yorumu yapıldı

SIĞINAĞA BENZETİLDİ

Ekşi Sözlük'te ilan için "3.500 TL kira istenen sığınak" başlığı açılırken kullanıcılar konuyla ilgili yorumlarda bulundu. Bir evden ziyade sığınağa benzettikleri bodrum katı için istenen fiyata birçok kişi tepki gösterdi.

Villanın bodrum katı için 3.500 TL istenen kiralık ilanı olay oldu! Sığınak yorumu yapıldı

"ZİNDAN İHTİYACI OLAN BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMESİN"

"Müstakil ev tadında" olarak koyulan ev ilanı, Twitter'da da çok konuşuldu. Söz konusu ilan için bir kullanıcı zindan benzetmesi yaparak "Arkadaşlar zindan ihtiyacı olan bir saniye bile düşünmesin, böylesini bulamazsınız bu fiyata" dedi.

Villanın bodrum katı için 3.500 TL istenen kiralık ilanı olay oldu! Sığınak yorumu yapıldı

İlan, sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından yayından kaldırıldı.

Villanın bodrum katı için 3.500 TL istenen kiralık ilanı olay oldu! Sığınak yorumu yapıldı
YORUMLAR
500

Türk Lirası, Emlak, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira fiyatını duyanlar pes dedi! Sığınak gibi yere 3.500 TL istediler - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:57 Son Dakika: Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
14:55 60 yaşındaki iş insanı canına kıydı!
14:39 Kaçırıldığı evde sandık içinde bulunan genç kız mahkemede konuştu!
14:37 Yalnız Kurt bu akşam neler olacak? Yıldırım Projesi'ni bulabilecekler mi?
14:32 Seren Serengil'den Hadise ve Ebru Gündeş'in yan yana fotoğrafına olay yorum: Ahlaksızlar!
14:25 Erol Köse eşi Fulden Köse'ye açtığı boşanma davasını kazandı! Köse'ye 175 bin TL tazminat ödenecek
14:25 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra çekimi engelleyebilecek mi?
14:23 FETÖ'cü Enes Kanter takımdan kovulunca fotoğraf paylaştı
14:22 Son dakika: İstanbul'da Güngören'de yangın! Art arda patlamalar meydana geldi
14:15 Aziz bu akşam neler olacak? Halı atölyesi satılıyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 15:04:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kira fiyatını duyanlar pes dedi! Sığınak gibi yere 3.500 TL istediler - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement