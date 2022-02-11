Kira fiyatını duyanlar pes dedi! Sığınak gibi yere 3.500 TL istediler

Son dönemde emlak fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar bütçesine uygun kiralık ya da satılık ev bulmakta zorlanırken bugün gündeme gelen bir ilan ise durumun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir'de bir villanın bodrum katı olduğu söylenen yer için 3.500 TL kira istenmesi sosyal medyada büyük yankı buldu.

SIĞINAĞA BENZETİLDİ

Ekşi Sözlük'te ilan için "3.500 TL kira istenen sığınak" başlığı açılırken kullanıcılar konuyla ilgili yorumlarda bulundu. Bir evden ziyade sığınağa benzettikleri bodrum katı için istenen fiyata birçok kişi tepki gösterdi.

"ZİNDAN İHTİYACI OLAN BİR SANİYE BİLE DÜŞÜNMESİN"

"Müstakil ev tadında" olarak koyulan ev ilanı, Twitter'da da çok konuşuldu. Söz konusu ilan için bir kullanıcı zindan benzetmesi yaparak "Arkadaşlar zindan ihtiyacı olan bir saniye bile düşünmesin, böylesini bulamazsınız bu fiyata" dedi.

İlan, sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından yayından kaldırıldı.