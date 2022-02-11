Son dönemde emlak fiyatlarının artmasıyla vatandaşlar bütçesine uygun kiralık ya da satılık ev bulmakta zorlanırken bugün gündeme gelen bir ilan ise durumun geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir'de bir villanın bodrum katı olduğu söylenen yer için 3.500 TL kira istenmesi sosyal medyada büyük yankı buldu.
Ekşi Sözlük'te ilan için "3.500 TL kira istenen sığınak" başlığı açılırken kullanıcılar konuyla ilgili yorumlarda bulundu. Bir evden ziyade sığınağa benzettikleri bodrum katı için istenen fiyata birçok kişi tepki gösterdi.
"Müstakil ev tadında" olarak koyulan ev ilanı, Twitter'da da çok konuşuldu. Söz konusu ilan için bir kullanıcı zindan benzetmesi yaparak "Arkadaşlar zindan ihtiyacı olan bir saniye bile düşünmesin, böylesini bulamazsınız bu fiyata" dedi.
İlan, sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından yayından kaldırıldı.
Son Dakika › Ekonomi › Kira fiyatını duyanlar pes dedi! Sığınak gibi yere 3.500 TL istediler - Son Dakika Ekonomi