Koç Holding'in 2025 Gelirleri ve Yatırımları - Son Dakika
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Ekonomi

Koç Holding'in 2025 Gelirleri ve Yatırımları

Koç Holding\'in 2025 Gelirleri ve Yatırımları
31.07.2025 19:51
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Koç Holding, 2025'in ilk yarısında 29,6 milyar dolar gelir ve 1,8 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi.

Koç Holding, 2025'in ilk yarısında konsolide bazda toplam 29,6 milyar dolar gelir elde ettiğini ve yaklaşık 1,8 milyar dolar kombine yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde konsolide bazda toplam 29,6 milyar dolar gelir elde eden holding, yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında kombine yatırım gerçekleştirdi. Böylece, son 5 yılda kombine bazda toplam 15,2 milyar dolar yatırım seviyesine ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 1926'da temelleri atılan topluluğun gelecek yıl karşılayacakları ikinci yüzyılına, uzun vadeli stratejik bakış açıları doğrultusunda gerçekleştirdikleri güçlü yatırımlarla hazırlandıklarını belirtti.

Çakıroğlu, küresel belirsizliklerin arttığı zorlu dönemde sağlam likiditeleri, dengeli portföy yapıları ve geniş tedarik zincirleri sayesinde finansal dayanıklılıklarını koruduklarını, Türkiye ve küresel ölçekte görev yapan 130 bine yakın çalışma arkadaşlarının özverili gayretleriyle başarı çıtasını daha da yükseltmeye devam ettiklerini aktardı.

Koç Topluluğu'nun Türkiye'nin üretim ve ihracatındaki öncü rolüne dikkati çeken Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Topluluğumuz, milli gelirin yüzde 7'sini aşan kombine gelirleri ve Türkiye ihracatındaki yüzde 7'nin üzerindeki payıyla ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 155'ten fazla ülkeye yaptığımız ihracatın bir yansıması olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı' araştırmasında bu yıl da zirvede yer almaktan gurur duyuyoruz. Araştırmanın mal ihracatları kategorisinde Ford Otosan, 'İhracat Şampiyonu' olurken, Tüpraş 3'üncü, Arçelik 9'uncu sırada yer aldı. Ayrıca Ford Otosan, Tüpraş ve TürkTraktör, kendi sektörlerinde 'İhracat Lideri' seçildi. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında da Tüpraş birinciliğini korurken, Ford Otosan 2'nci, Arçelik 7'nci sırada yer aldı."

Çakıroğlu, enerji grubu şirketlerinden Tüpraş'ın 7 uluslararası bankanın katıldığı, yılın önemli finansman işlemlerinden biriyle, 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiğini, sürdürülebilirlik bağlantılı bu kredinin, Tüpraş'ın "Stratejik Dönüşüm Planı" çerçevesindeki hedeflerinde ilerlemesine katkı sağlayacağına değindi.

Söz konusu planın önemli odak alanlarından Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) için Tüpraş'ın Türk Hava Yolları ile önemli bir işbirliğine imza attığını hatırlatan Çakıroğlu, "Tüpraş, bölgenin en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Yeni işbirliği çerçevesinde, Tüpraş tarafından Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretilerek gelecek yıldan itibaren Türk Hava Yolları'na tedarik edilecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyoruz"

Tofaş'ın, Stellantis Türkiye paylarını devralmasını takiben entegrasyon sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini aktaran Çakıroğlu, "Koç Topluluğu'nun ve ortağımız Stellantis'in Türkiye'ye duyduğu güveni teyit eden atılımlarla, ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, bağlı ortaklıkları Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ ile Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat arasında Göcek Village Port Marina, Göcek Exclusive Port Marina ve bu alanlarda bulunan otel varlıklarının devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalandığını aktardı.

Sözleşmenin detaylarına değinen Çakıroğlu, "Sözleşme uyarınca ödenecek toplam bedel, kapanış düzeltmesine tabi olmak kaydıyla, 160 milyon ABD doları oldu. Rekabet Kurulu ve ilgili bakanlıklardan alınacak izinleri takiben tamamlanacak işlemle, turizm alanındaki yatırımlarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz"

Çakıroğlu, 2050'de karbon nötr olma hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerine, bu alandaki başarılarının uluslararası düzeyde takdir gördüğüne değindi.

Bu başarılarını, sürdürülebilirlik alanındaki azim ve sorumluluklarının göstergesi olarak değerlendirdiklerini aktaran Çakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu CDP'nin Tedarikçi Katılım Değerlendirmesi'nde 'Global A' listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında da Koç Holding olarak liderlik kategorisinde derecelendirildik. Diğer yandan, dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global'in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde endüstriyel holding kategorisinde en yüksek yüzde 10'luk dilimde yer aldık."

Kaynak: AA

Levent Çakıroğlu, Koç Holding, Ekonomi, İhracat, Finans, Enerji, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Koç Holding'in 2025 Gelirleri ve Yatırımları - Son Dakika

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